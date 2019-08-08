"Юнайтед" возобновил переговоры по Манджукичу

"Манчестер Юнайтед" возобновил переговоры о покупке нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.

Накануне вечером стало известно, что "Юнайтед", наконец, принял предложение "Интера" о покупке Ромелу Лукаку.



Ранее этим летом "красным дьяволам" не удалось выменять Лукаку на Пауло Дибалу из "Ювентуса", и теперь Оле Гуннар Сульшер рискует начать сезон без замены для Ромелу.



Тем не менее, у "Юнайтед" еще остается несколько часов, чтобы обзавестись другим нападающим. Как сообщает Sky Sports, "дьяволы" возобновили диалог о покупке Манджукича.



Клуб с "Олд Траффорд" имеет давний интерес к 33-летнему хорвату, который в прошлом сезоне забил 10 голов в 33 матчах за "Ювентус" с учетом всех соревнований. Опыт Марио мог бы пригодиться молодой команде Сульшера.



Также Sky Sports передает, что "Юнайтед" заинтересован и в нападающем Иньяки Уильямсе, который забил 12 голов в 38 матчах за Лиги прошлого сезона за "Атлетик" из Бильбао.