"Юнайтед" возобновил переговоры по Манджукичу
"Манчестер Юнайтед" возобновил переговоры о покупке нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.
Накануне вечером стало известно, что "Юнайтед", наконец, принял предложение "Интера" о покупке Ромелу Лукаку.
Ранее этим летом "красным дьяволам" не удалось выменять Лукаку на Пауло Дибалу из "Ювентуса", и теперь Оле Гуннар Сульшер рискует начать сезон без замены для Ромелу.
Тем не менее, у "Юнайтед" еще остается несколько часов, чтобы обзавестись другим нападающим. Как сообщает Sky Sports, "дьяволы" возобновили диалог о покупке Манджукича.
Клуб с "Олд Траффорд" имеет давний интерес к 33-летнему хорвату, который в прошлом сезоне забил 10 голов в 33 матчах за "Ювентус" с учетом всех соревнований. Опыт Марио мог бы пригодиться молодой команде Сульшера.
Также Sky Sports передает, что "Юнайтед" заинтересован и в нападающем Иньяки Уильямсе, который забил 12 голов в 38 матчах за Лиги прошлого сезона за "Атлетик" из Бильбао.
08.08.2019 10:00
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Ох...енный курс на омоложение команды! На хера было тогда Златана отпускать, чтобы теперь покупать Ванжопича? Есть Рэшфорд, Марсьяль, Гринвуд наконец. Дайте шанс молодежи, хер с ним пусть сезон будет в минус, но опыт игроки и команда получат, наберутся уверенности и затем на долгие годы будет супер костяк из своих доморощенных игроков.
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Лукаку > 100 кг
Манджукич < 90кг
усиление на подходе
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Странно, а Икарди не варик было забрать у Интера?
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Когда же это всё закончится. Ушли два полузащитника и главный форвард, взамен берём 33-летнее палено. Нахрена вообще Иньяки Уильямс? У нас у самих 3 таких есть.
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