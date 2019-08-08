Гвардиола не верит, что титул снова разыграют две команды

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не ожидает, что в новом сезоне борьбу за титул Премьер-Лиги снова поведут лишь две команды.

В прошлом сезоне "Сити" и "Ливерпуль" доминировали над другими командами дивизиона, в итоге финишировав с одним очком разницы друг от друга и внушительным отрывом от остального пелотона. Гвардиола не верит, что это повторится.



"Убежден, на сей раз будет по-другому. Каждая команда сделала шаг вперед".



"Другие претенденты должны постараться соответствовать тем стандартам, которые установили мы и "Ливерпуль" в прошлом сезоне. Их вызов состоит в том, чтобы вмешаться в борьбу за победу в Премьер-Лиге".



"Ливерпуль" и "Сити" доказали, что могут это. Теперь другие должны попытаться. Конечно, это возможно, учитывая качество других трех, четырех, пяти команд. Будет ли борьба упорнее? Думаю, да", — сообщил Гвардиола Sky Sports.