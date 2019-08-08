Ли Проберт может завершить судейскую карьеру

Ли Проберт Рефери Премьер-Лиги Ли Проберт может завершить судейскую карьеру, провалив предсезонный экзамен для арбитров на физическую подготовку.

Лишь на днях известный в прошлом рефери Марк Клаттеннбург обратил внимание на физическую форму лучших английских рефери, заявив, что некоторые из них — вроде Джона Мосса — выглядят так, словно они на восьмом месяце беременности.

Как сообщает The Sun, эти опасения небеспочвенны. 46-летний Проберт действительно находится в неважной физической форме и был отстранен от судейства в первом туре Премьер-Лиги.

Правда, причиной плохой формы Ли является хроническая травма спины, которая беспокоила его два последних сезона. Теперь Проберт, отсудивший 181 в Премьер-Лиге после своего дебюта в январе 2007, может повесить свисток на гвоздь.


Метки Премьер-Лига, Проберт, рефери

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 08:00

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  1. andrew10 08.08.2019 08:27 # andrew10
    Так древне выглядит. Лет на 60

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  2. ray-black 08.08.2019 08:13 # ray-black
    46 лет всего. Мог бы еще лет 10 работать спокойно.

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