Ли Проберт может завершить судейскую карьеру
Рефери Премьер-Лиги Ли Проберт может завершить судейскую карьеру, провалив предсезонный экзамен для арбитров на физическую подготовку.
Лишь на днях известный в прошлом рефери Марк Клаттеннбург обратил внимание на физическую форму лучших английских рефери, заявив, что некоторые из них — вроде Джона Мосса — выглядят так, словно они на восьмом месяце беременности.
Как сообщает The Sun, эти опасения небеспочвенны. 46-летний Проберт действительно находится в неважной физической форме и был отстранен от судейства в первом туре Премьер-Лиги.
Правда, причиной плохой формы Ли является хроническая травма спины, которая беспокоила его два последних сезона. Теперь Проберт, отсудивший 181 в Премьер-Лиге после своего дебюта в январе 2007, может повесить свисток на гвоздь.
08.08.2019 08:00
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Так древне выглядит. Лет на 60
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46 лет всего. Мог бы еще лет 10 работать спокойно.
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