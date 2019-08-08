Рефери Премьер-Лиги Ли Проберт может завершить судейскую карьеру, провалив предсезонный экзамен для арбитров на физическую подготовку.

Лишь на днях известный в прошлом рефери Марк Клаттеннбург обратил внимание на физическую форму лучших английских рефери, заявив, что некоторые из них — вроде Джона Мосса — выглядят так, словно они на восьмом месяце беременности.



Как сообщает The Sun, эти опасения небеспочвенны. 46-летний Проберт действительно находится в неважной физической форме и был отстранен от судейства в первом туре Премьер-Лиги.



Правда, причиной плохой формы Ли является хроническая травма спины, которая беспокоила его два последних сезона. Теперь Проберт, отсудивший 181 в Премьер-Лиге после своего дебюта в январе 2007, может повесить свисток на гвоздь.