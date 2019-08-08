Ромелу Лукаку улетел в Италию

Ромелу Лукаку В среду вечером нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку улетел в Италию, чтобы завершить свой переход в "Интер".

Всего лишь несколько дней назад Лукаку дал согласие на переход в "Ювентус", однако из-за непомерных требований Пауло Дибалы сделка по обмену игроками не состоялась.

Таким образом, Ромелу вернулся к варианту с "Интером", который безуспешно пытался его приобрести на протяжении всего лета.

На текущей неделе Лукаку устроил бойкот "Юнайтед", отказавшись приступить к тренировкам в Каррингтоне. Также 26-летний бельгиец отправил своего агента Федерико Пасторелло в Лондон, а "Интер" наскреб денег на новое предложение. Всех этих мер оказалось достаточно, чтобы "красные дьяволы" дали добро на отъезд Ромелу в Серию А.

"Готовы ко взлету. Направление: Милан", — написал в инстаграме Пасторелло из Брюсселя в среду вечером.

По информации Sky Sports, "Интер" предложил за Лукаку 65 миллионов фунтов плюс 12 млн. в виде бонусов, тогда как The Guardian называет несколько другие цифры: 64.7 плюс 5.3 млн. фунтов.

В четверг Лукаку пройдет медицинское обследование в "Интере", а затем подпишет пятилетний контракт с зарплатой в районе 300 тыс. фунтов в неделю.


Метки Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 07:00

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  1. keane16 08.08.2019 08:52 # keane16
    нихуя он выбил контракт себе

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  2. selfish 08.08.2019 08:52 # selfish
    Лучшее, что случилось с МЮ в это трансферное окно

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  3. andrew10 08.08.2019 08:26 # andrew10
    Он чё фотосет целый замутил на этой скамейке?
    Столько эмоций )))

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  4. slash-lfc 08.08.2019 07:53 # slash-lfc
    Збс жи есть.

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