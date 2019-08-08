В среду вечером нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку улетел в Италию, чтобы завершить свой переход в "Интер".

Всего лишь несколько дней назад Лукаку дал согласие на переход в "Ювентус", однако из-за непомерных требований Пауло Дибалы сделка по обмену игроками не состоялась.



Таким образом, Ромелу вернулся к варианту с "Интером", который безуспешно пытался его приобрести на протяжении всего лета.



На текущей неделе Лукаку устроил бойкот "Юнайтед", отказавшись приступить к тренировкам в Каррингтоне. Также 26-летний бельгиец отправил своего агента Федерико Пасторелло в Лондон, а "Интер" наскреб денег на новое предложение. Всех этих мер оказалось достаточно, чтобы "красные дьяволы" дали добро на отъезд Ромелу в Серию А.



"Готовы ко взлету. Направление: Милан", — написал в инстаграме Пасторелло из Брюсселя в среду вечером.



По информации Sky Sports, "Интер" предложил за Лукаку 65 миллионов фунтов плюс 12 млн. в виде бонусов, тогда как The Guardian называет несколько другие цифры: 64.7 плюс 5.3 млн. фунтов.



В четверг Лукаку пройдет медицинское обследование в "Интере", а затем подпишет пятилетний контракт с зарплатой в районе 300 тыс. фунтов в неделю.