Ромелу Лукаку улетел в Италию
В среду вечером нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку улетел в Италию, чтобы завершить свой переход в "Интер".
Всего лишь несколько дней назад Лукаку дал согласие на переход в "Ювентус", однако из-за непомерных требований Пауло Дибалы сделка по обмену игроками не состоялась.
Таким образом, Ромелу вернулся к варианту с "Интером", который безуспешно пытался его приобрести на протяжении всего лета.
На текущей неделе Лукаку устроил бойкот "Юнайтед", отказавшись приступить к тренировкам в Каррингтоне. Также 26-летний бельгиец отправил своего агента Федерико Пасторелло в Лондон, а "Интер" наскреб денег на новое предложение. Всех этих мер оказалось достаточно, чтобы "красные дьяволы" дали добро на отъезд Ромелу в Серию А.
"Готовы ко взлету. Направление: Милан", — написал в инстаграме Пасторелло из Брюсселя в среду вечером.
По информации Sky Sports, "Интер" предложил за Лукаку 65 миллионов фунтов плюс 12 млн. в виде бонусов, тогда как The Guardian называет несколько другие цифры: 64.7 плюс 5.3 млн. фунтов.
В четверг Лукаку пройдет медицинское обследование в "Интере", а затем подпишет пятилетний контракт с зарплатой в районе 300 тыс. фунтов в неделю.
08.08.2019 07:00
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Последние комментарии:
нихуя он выбил контракт себе
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Лучшее, что случилось с МЮ в это трансферное окно
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Он чё фотосет целый замутил на этой скамейке?
Столько эмоций )))
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Збс жи есть.
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