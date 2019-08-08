Анонс сезона Премьер-Лиги. Часть 2

Во второй части анонса сезона Премьер-Лиги 2019/20 мы вас познакомим с перспективами команд, расположившихся в нижней части алфавита — от "Манчестер Сити" до "Эвертона".





МАНЧЕСТЕР СИТИ



Сезон 2018/19: +32=2-4, 95-23, 98 очков, первое место



"Манчестер Сити" провел практически образцовый сезон на внутренней арене, выиграв чемпионат и Кубок Англии, и остается главным претендентом на победу в новом чемпионате. На трансферном рынке "Сити" совершил очень нужную для себя покупку, усилив центр поля Родри из "Атлетико". Пытались "горожане" заполучить и Харри Магуайра из "Лестера", но в какой-то момент отступили, посчитав, что запрошенная "лисами" цена завышена. В целом усиление центра обороны "Сити" необходимо, но на "Этихад" уже давно не совершают спонтанных покупок, отслеживая "цели" с долгосрочным эффектом. Плюс есть необходимость оглядываться на правила финансового фейр-плей.



"Манчестер Сити" способен бороться за все возможные призы и награды, но все же наиболее желанным трофеем для руководителей клуба и болельщиков является кубок Лиги Чемпионов. Конечно, в клубе не будут отдавать приоритет Европе как минимум до весны, но если вопрос об этом станет остро — европейскому триумфу тут все же рады будут больше, чем очередному домашнему титулу. С другой стороны, в "Ливерпуле" приоритеты расставлены с точностью до наоборот, и мотивация "красных" в чемпионате может сыграть решающую роль в этом сезоне. А вот "Сити" вполне под силу в следующем году выиграть титул сильнейшей команды Европы.



Главная потеря: Венсан Компани

Главное приобретение: Родри

Кто может выстрелить: Фил Фоден

Прогноз: второе место



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Сезон 2018/19: +19=9-10, 65-54, 66 очков, шестое место



"Манчестер Юнайтед" провел предыдущий сезон на "американских горках", совершив ряд эмоциональных камбэков при Жозе Моуриньо и Оле Гуннаре Сульшере, но оставшись в итоге без Лиги Чемпионов и со смутными перспективами в новом сезоне. Руководство клуба явно поспешило с подписанием легенды клуба Сульшера в качестве полноценного менеджера после ряда ярких и эмоциональных побед в исполнении "красных дьяволов". Как только Сульшер избавился от приставки "и.о.", команда превратилась в бледную тень самой себя и выглядела даже хуже, чем в первой половине сезона при Моуриньо.



Чего ж дать от Сульшера и "Манчестер Юнайтед" в сезоне новом? Норвежцу было сложно проводить спокойную и планомерную подготовку к сезону ввиду того, что возникли и до сих пор остаются вопросы по будущему Поля Погба — важнейшего игрока для нынешних "дьяволов". Вопросы по Погба остаются и не будут закрыты даже после того, как захлопнется трансферное окно в Англии, так как в Европе оно еще будет открыто до сентября, чем могут воспользоваться "Реал" и агент Погба Мино Райола. Клуб взял курс на обновление и омоложение состава — подписаны Харри Магуайр, Даниэль Джеймс, Аарон Ван-Биссака, не исключена спонтанная покупка Кристиана Эриксена и приход Сергея Милинкович-Савича. Отлично себя проявил во время предсезонки юный Мейсон Гринвуд, от которого ждут большого прогресса уже в этом сезоне. В целом, у "Юнайтед" есть все предпосылки как для прорыва в топ-4, так и для оглушительного провала, так как до сих пор в трансферной кампании команды остается немало неизвестных. Да и не очень понятно, какого Сульшера мы увидим — вдохновлявшего "красных дьяволов" на камбэки и яркие победы зимой или не знавшего, как остановить безнадежное падение "Юнайтед" в апреле-мае.



Главная потеря: Андер Эррера

Главное приобретение: Харри Магуайр

Кто может выстрелить: Мейсон Гринвуд

Прогноз: борьба за место в топ-4



НОРВИЧ СИТИ



Сезон 2018/19 (Чемпионшип): +27=13-6, 93-57, 94 очка, первое место



"Норвич" приятно удивил в прошлом сезоне яркой игрой и уверенной победой в Чемпионшипе, но сейчас немного смущает то, что "канарейки" до сих пор не осуществили ни одного существенного трансфера и даже не связаны слухами с каким-либо игроком, способным стать серьезным усилением состава команды Даниэля Фарке. Очевидно, что руководство клуба не хочет рисковать и вкладывать большие деньги в усиление состава, так как мыслит глобальными категориями и перестраховывается на случай возможного вылета — "Норвич" остается "перелетной птицей" между Премьер-Лигой и Чемпионшипом, и в этом качестве чувствует себя комфортно, не совершая дорогих покупок и резких движений.



Другая причина столь вялого поведения "Норвича" на трансферном рынке — наличие ряда молодых игроков, на прогресс которых рассчитывает Даниэль Фарке. В первую очередь это полузащитники Макс Ааронс, Джамал Льюис, Бен Годфри и Тодд Кантвелл. Все они были активными и значимыми участниками чемпионской кампании прошлого сезона и способны заявить о себе в Премьер-Лиге. Впрочем, вполне возможно, что у Фарке есть несколько трансферных козырей в рукаве на отлично знакомом ему немецком рынке — странно, что самая немецкая команда Англии до сих пор этим летом ограничилась подписанием из Бундеслиги лишь опытного форварда Йосипа Дрмича и голкипера "Шальке-04" Фарманна. "Норвич" будет сражаться за выживание, и не исключено, что вылетит, но наблюдать за этой командой небезынтересно — она настроена на атакующий лад и имеет в своем составе ряд очень перспективных игроков.



Главная потеря: Джордан Роудс

Главное приобретение: Патрик Робертс

Кто может выстрелить: Макс Ааронс

Прогноз: сражение за выживание с непредсказуемым исходом



НЬЮКАСЛ



Сезон 2018/19: +12=9-17, 42-48, 45 очков, 13-е место



"Ньюкасл" продолжает жить в ожидании судьбоносной продажи клуба в руки инвесторов, готовых развивать клуб, а не поддерживать его жизнеспособность минимальным "продуктовым пакетом", как это уже много лет делает Майк Эшли. Этим летом снова ходили слухи о том, что Эшли продаст клуб, но даже катарским шейхам показалось, что британский бизнесмен заломил нереальную цену за товар средней ликвидности, принадлежащий ему. Рафаэль Бенитес устал ждать перемен и отправился к азиатским миллионам своим ходом, а ему на смену был подписан Стив Брюс — специалист, который способен обеспечить задачу выживания "сорок" в Премьер-Лиге с минимальными финансовыми вложениями со стороны Эшли. Собственно, ничего другого Майк от "Ньюкасла", его игроков и менеджера и не ждет. Брюс готов работать "за еду" в клубе, который небезразличен ему с детства и обладает качествами, способными поддерживать "сорок" на плаву с их нынешним составом.



Стива Брюса не смутило даже то, что была разрушена атакующая связка, за счет которой "Ньюкасл" спасся в прошлом сезоне — Айозе Перес ушел в "Лестер", а Саломон Рондон — вслед за Бенитесом в Китай. Готов был Эшли продать и засветившегося в прошлом сезоне Шона Лонгстаффа, но тут на руку команде сыграла жадность Майка. "Манчестер Юнайтед" не согласился с ценником, вывешенным на молодого опорника, и взял паузу в операции по переманиванию его в "Олд Траффорд". Состав "Ньюкасла" все еще неплох для того, чтобы клуб оставался в Премьер-Лиге, но смущает скудный выбор форвардов даже с учетом приобретенного за приличные деньги Жоэлинтона. "Сороки" будут обитать в нижней половине таблицы, но Брюс вполне способен не допустить их вылета, если ему дадут спокойно поработать. Здесь уже речь не о Эшли, который редко вмешивается в тренерские дела, а об амбициозных болельщиках "сорок", способных свести с ума любого. Кроме Майка Эшли.



Главная потеря: Айозе Перес

Главное приобретение: Жоэлинтон

Кто может выстрелить: Шон Лонгстафф

Прогноз: нижняя половина таблицы, возможен вылет



САУТГЕМПТОН



Сезон 2018/19: +9=12-17, 45-65, 39 очков, 16-е место



После ряда неудачных кадровых решений в тренерской плоскости "Саутгемптон", наконец, нашел специалиста, с которым сможет вернуться на стезю планомерного развития команды и талантливых игроков в отдельности, совмещая успехи в финансовой ведомости и на футбольном поле. Ральф Хазенхюттль не только сумел обезопасить "святых" от вылета в прошлом сезоне, но и, в отличие от предыдущего "спасателя" Марка Хьюза, продемонстрировал, за счет чего "Саутгемптон" станет сильнее в будущем. Австриец не любит сравнений с Юргеном Клоппом, но он действительно очень похож на менеджера "Ливерпуля" в том, что способен делать команду сильнее, даже без трансферов, если у игроков есть талант и желание работать.



В том, что состав "Саутгемптона" достаточно талантлив для того, чтобы команда не задумывалась о сохранении прописки в элите, сомнений нет — скауты клуба может немного и утратили сноровку, но кого попало в команду не приводили. Хазенхюттль очень быстро оценил потенциал команды в целом и ряда игроков в отдельности, и уже в прошлом сезоне был заметен прогресс Джеймса Уорд-Проуза, Ангуса Ганна, Яна Беднарека, Яна Валери и ряда других игроков, оказавшихся недооцененными предшественником Ральфа Марком Хьюзом. Клуб подписал очень толкового нападающего Че Адамса, выкупил Данни Ингса после аренды и сейчас обладает хорошим выбором кадров в атаке. Полузащита же "Саутгемптона" отлично смотрелась и в прошлом сезоне — как только пришел Хазенхюттль и сумел раскрепостить команду и ее лидеров. "Саутгемптон" будет в новом сезоне крепким середнячком, способным удивить и сложным соперником для всех.



Главная потеря: Мэтт Таргетт

Главное приобретение: Че Адамс

Кто может выстрелить: Ангус Ганн

Прогноз: 9-14 место



ТОТТЕНХЭМ



Сезон 2018/19: +23=2-13, 67-39, 71 очко, четвертое место



"Тоттенхэм", наконец, перебрался на новый стадион и снова может покупать новых игроков, активно проводя летнюю трансферную кампанию. Уже пришли опорный полузащитник Танги Ндомбеле и перспективный форвард Кларк (тут же отданный в аренду в родной "Лидс"), на грани подписания находятся Пауло Дибала, Райан Сессеньон, Джовани Ло Чельсо. "Тоттенхэм" был близок к большому трофею и, несмотря на то, что испытал горькое разочарование в финале Лиги Чемпионов, одновременно получил и четкий ориентир для дальнейшего развития, в коем команда и ее менеджер нуждались.



Покинул "Тоттенхэм" Киран Триппьер, но эта потеря для клуба некритична — на позиции левого защитника был переизбыток классных исполнителей с Сержем Орье и перспективным Кайлом Уолкер-Питерсом. А вот возможный уход Кристиана Эриксена, который наотрез оказывается подписывать истекающий через год контракт, будет проблемой, решить которую не так уж просто. Эриксен всегда был недооцененным в первую очередь в финансовом отношении игроком в "Тоттенхэме" и понимает, что следующий контракт должен быть максимально выгодным для него — видимо, в другом месте. Но "Тоттенхэм" способен справиться с потерей Эриксена, если немного перестроит свою игру. Команда Почеттино не должна выпасть из топ-4 и, скорее всего, будет третьей, но при определенных обстоятельствах может составить конкуренцию и претендентам на чемпионство.



Главная потеря: Киран Триппьер

Главное приобретение: Танги Ндомбеле

Кто может выстрелить: Кайл Уолкер-Питерс

Прогноз: третье место



УОТФОРД



Сезон 2018/19: +14=8-16, 52-59, 50 очков, 11-е место



"Уотфорд", наконец, обрел стабильность и впервые при семействе Поцци начинает второй кряду сезон с одним и тем же менеджером. Нет значимых изменений и в кадровом составе команды — пришел опытный защитник Крейг Доусон, способный сделать оборону надежнее, а стандартные положения у ворот соперника — опаснее, есть интерес к Абдулаю Дукуре со стороны "Эвертона", но один из самых прогрессирующих игроков "шершней" последних лет остается в команде. "Уотфорд" был очень хорош в большинстве матчей прошлого сезона и провел чемпионат без срывов, стабильно набирая очки и наслаждаясь жизнью в середине таблицы. Нет причин, чтобы жизнь команды изменилась коренным образом в новом сезоне — даже в случае, если "Уотфорд" больше никого не подпишет и потеряет Дукуре. Стоит ждать прогресса от Деулофеу, Перейры и Уилла Хьюза, а оборона "шершней" с Крейгом Доусоном будет еще надежнее, чем прежде.



Главная потеря: нет

Главное приобретение: Крейг Доусон

Кто может выстрелить: Домингуш Кина



Прогноз: 11-15 место



ЧЕЛСИ



Сезон 2018/19: +21=9-8, 63-39, 72 очка, третье место



У "Челси" впереди очень сложный сезон, ставший таким задолго до старта чемпионата по двум причинам. Первая из них — уход в "Реал" безусловного лидера "Челси" последних лет Эдена Азара, а вторая — трансферный запрет, наложенный на клуб ФИФА за многочисленные нарушения при покупке молодых игроков. Те, чье подписание привело к трансферному бану, теперь должны помочь клубу — "Челси" в новом сезоне будет искать усиление среди воспитанников академии и купленных "на вырост" игроков, хотя ранее крайне редко прибегал к их услугам. Фрэнк Лэмпард в перспективе видел себя в роли менеджера "Челси", но не думал, что это случился так скоро — легенду клуба позвали на помощь в сложный момент, и хоть работавший в то время в "Дерби" Лэмпард и понимал, что столкнется с множеством проблем, отказать "Челси" не мог.



Для руководства "синих" Лэмпард хорош не только тем, что знаком с клубом, но и тем, что в "Дерби" сумел раскрыть лучшие качества арендованных в "Челси" Томори и Маунта, которые сейчас будут у него под рукой и на новом-старом месте. Также в "Челси" ждут многого от Тэмми Абрахама, Рубена Лофтус-Чика, Мичи Батшуайи, Калума Хадсон-Одои и Курта Зума — для каждого из них грядущий сезон будет шансом закрепиться в составе "Челси" и стать частью фундамента, который должен заложить Лэмпард для будущих свершений. Задача на сезон — остаться в топ-4 и достойно выступить в Лиге Чемпионов. Справится ли с ней Фрэнк с нынешним составом "Челси" — вопрос.



Главная потеря: Эден Азар

Главное приобретение: Кристиан Пулишич

Кто может выстрелить: Мейсон Маунт

Прогноз: борьба за место в топ-4



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД



Сезон 2018/19 (Чемпионшип): +26=11-9, 78-41, 89 очков, второе место



"Шеффилд Юнайтед" выглядит инородным телом в Премьер-Лиге — в команде очень мало легионеров, а основную обойму составляют игроки, которым за 30 (некоторым — далеко за 30). Кажется, что у "клинков" практически нет шансов закрепиться в элите, но все же стоит обратить внимание на умение команды Криса Уайлдера защищаться — "Шеффилд" пропустил только четыре гола в ходе заключительной 15-матчевой серии чемпионата, когда сумел закрепиться на "проходном" втором месте. "Шеффилд" купил перспективного форварда Олли Макберни, всегда заметного на поле принципиальным желанием играть со спущенными гетрами и без щитков, но главной трансферной удачей клуба стало продление аренды голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона. В прошлом сезоне Хендерсон своей надежной игрой принес клубу как минимум 10-15 очков, а в Премьер-Лиге его качественная работа в рамке ворот может стать ключевым фактором в деле сохранения "клинками" завоеванного места в элите. Шансов спастись у "Шеффилда" не так уж много, но сражаться за место под солнцем они будут отчаянно в каждом матче.



Главная потеря: Киран Дауэлл

Главное приобретение: Олли Макберни

Кто может выстрелить: Олли Макберни

Прогноз: вылетят, но побрыкаются



ЭВЕРТОН



Сезон 2018/19: +15=9-14, 54-46, 54 очка, восьмое место



"Эвертон" продолжает планомерное наращивание силы состава и движение в сторону топ-6, расширить которую к топ-7, а то и топ-8 в этом сезоне будут мечтать не только "ириски", но и "Вест Хэм", "Лестер" и "Вулверхэмптон". Пока что для того, чтобы сражаться за места в еврокубках, "ирискам" при новых владельцах не хватало стабильности, но сейчас есть все предпосылки для того, что команда сделает несколько шагов вперед в турнирной таблице. Во втором круге предыдущего чемпионата стали заметны плоды работы Марку Силвы, и "Эвертон" был конкурентоспособен в матчах с грандами. Тяжелее давались матчи с соперниками из нижней части таблицы, но этим страдают и другие крепкие середнячки. "Эвертон" был очень силен в первую очередь в центре поля за счет качественной работы Идриссы Гейе и Андре Гомеша, но недостаточно хорош по части завершения голевых моментов.



Гейе отпустили в ПСЖ, но удалось подписать на постоянной основе Гомеша, которого хотели видеть у себя как конкуренты, в лице "Вест Хэма", так и ряд клубов из топ-6, в частности "Тоттенхэм". Нападение удалось усилить за счет перспективного Мойзе Кина, способного стать для "Эвертона" новым Лукаку, а в полузащиту пришли сразу два игрока оборонительной направленности, способные заменить Гнйе — Фабиан Делф и Жан-Филипп Гбамен. Также "Эвертон" активно ищет возможность приобрести Уилфрида Заха и Абдулая Дукуре — игроков, способных стать значительным усилением для "ирисок" здесь и сейчас.



Главная потеря: Идрисса "Гана" Гейе

Главное приобретение: Мойзе Кин

Кто может выстрелить: Мойзе Кин

Прогноз: 5-7 место



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru