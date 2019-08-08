"Пэлас" купил Джеймса Маккарти у "Эвертона"

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении ирландского полузащитника "Эвертона" Джеймса Маккарти. Сделка оценивается в 8 миллионов фунтов.

Маккарти провел в "Эвертоне" шесть последних сезонов, однако почти не напоминал о себе с момента, когда в январе 2018 получил двойной перелом ноги.



Этим летом интерес к Джеймсу также проявляли "Ньюкасл" и "Селтик", но "орлы" выиграли борьбу за 28-летнего полузащитника, за плечами у которого 223 матча в Премьер-Лиге.



"Я очень доволен, что мы смогли пригласить Джеймса в наш клуб, потому что я очень давно им восхищаюсь. У него большой опыт выступлений в Премьер-Лиге, если сложить его шесть лет в "Эвертоне" и четыре года в "Уигане", и он станет прекрасным дополнением к нашей полузащите", — сообщил главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон.



Добавим, что в данный момент "Эвертон" и "Пэлас" продолжают переговоры по вингеру Уилфриду Захе, который в среду вечером подал прошение о трансфере.