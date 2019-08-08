"Пэлас" купил Джеймса Маккарти у "Эвертона"
"Кристал Пэлас" объявил о приобретении ирландского полузащитника "Эвертона" Джеймса Маккарти. Сделка оценивается в 8 миллионов фунтов.
Маккарти провел в "Эвертоне" шесть последних сезонов, однако почти не напоминал о себе с момента, когда в январе 2018 получил двойной перелом ноги.
Этим летом интерес к Джеймсу также проявляли "Ньюкасл" и "Селтик", но "орлы" выиграли борьбу за 28-летнего полузащитника, за плечами у которого 223 матча в Премьер-Лиге.
"Я очень доволен, что мы смогли пригласить Джеймса в наш клуб, потому что я очень давно им восхищаюсь. У него большой опыт выступлений в Премьер-Лиге, если сложить его шесть лет в "Эвертоне" и четыре года в "Уигане", и он станет прекрасным дополнением к нашей полузащите", — сообщил главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон.
Добавим, что в данный момент "Эвертон" и "Пэлас" продолжают переговоры по вингеру Уилфриду Захе, который в среду вечером подал прошение о трансфере.
08.08.2019 01:30
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е-мое, так он уже 6 лет в "Эвертоне"? кажется, что вроде вот недавно еще в "Уигане" бегал. во время бежит...
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