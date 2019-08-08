"Бавария" засомневалась в покупке Сане после травмы

Полученная Лероем Сане травма должна помочь "Манчестер Сити" оградить своего вингера от интереса "Баварии".

Ранее этим летом "горожане" озвучили "Баварии" свою цену за Сане — 135 миллионов фунтов. Это повергло чемпионов Бундеслиги в шок, однако отступать они не пожелали.



Несмотря на все спекуляции, 23-летний игрок сборной Германии вышел в стартовом составе "Сити" на матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в минувший уикенд, но уже в самом начале получил травму правого колена.



Сейчас изданию Daily Mail удалось выяснить, что повреждение Сане оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально. Травма называется "тяжелой" и рискует вывести Лероя из строя на продолжительное время.



Теперь у "Баварии" появился еще один повод — помимо астрономической цены — засомневаться в целесообразности этого приобретения. Мюнхенцы совершенно точно не будут спешить со своим предложением, благо трансферное окно в Бундеслиге открыто до 2 сентября.