"Эвертон" взял в аренду Джибриля Сидибе

"Эвертон" арендовал правого защитника "Монако" и сборной Франции Джибриля Сидибе.

За три сезона в "Монако" Сидибе провел 114 матчей во всех соревнованиях и приложил руку к 27 голам, в сезоне 2016/17 выиграв с монегасками титул Лиги 1.



Прошлым летом Джибриль был частью сборной Франции, которая выиграла проходивший в России Чемпионат Мира.



Стоит отметить, что "ириски" оставили за собой право по выкупу Сидибе, который становится шестым новичком команды Марку Силвы этим летом после Йонаса Лессля, Андре Гомеша, Фабиана Дельфа, Жан-Филиппа Гбамена и Мойзе Кина.