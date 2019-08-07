"Кристал Пэлас" арендовал Камарасу

"Кристал Пэлас" взял в аренду на сезон 2019/20 полузащитника "Реал Бетис" Виктора Камарасу.

Минувший сезон Камараса провел в "Кардиффе", также в аренде. 25-летний испанец забил пять голов и отдал четыре результативных передачи в 33 матчах, будучи признанным Игроком Года у "ласточек" по версии футболистов команды.



В услугах Виктора, сообщает Sky Sports, также был заинтересован "Бернли", однако "Кристал Пэлас" опередил конкурентов, причем это арендное соглашение предусматривает опцию по выкупу.



"Мы очень хотели заполучить Виктора, и я доволен, что он выбрал нас. Он представляет из себя сильного и технически одаренного полузащитника, и он станет отличным дополнением к нашей команде", — сообщил главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон.