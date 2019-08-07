"Сити" выменял Канселу на Данило с доплатой
"Манчестер Сити" объявил о приобретении правого защитника "Ювентуса" Жоау Канселу, отправив Данило в противоположном направлении.
В прошлом сезоне Данило совершенно не выдерживал конкуренцию со стороны Кайла Уолкера, который за свои успехи получил новый контракт — а теперь и более достойного конкурента в лице Канселу.
Пройдя медицинское обследование, Жоау заключил с чемпионами Премьер-Лиги контракт до 2025 года. Канселу стал третьим новичком "Сити" этим летом после Анхелиньо и Родри.
По информации ESPN, "горожанам" пришлось добавить 27.6 млн. фунтов к Данило, чтобы приобрести 25-летнего португальца, который в прошлом сезоне Серии А сыграл 25 матчей.
"Сити" — это великолепный клуб с блестящим тренером, и я рад оказаться здесь. Все, что связано с клубом, произвело на меня впечатление, включая инфраструктуру и стиль игры".
"Я всегда стремлюсь развивать свою игру и выигрывать трофеи. Уверен, я смогу делать это здесь, и теперь я предвкушаю новый сезон и хочу проверить себя в Премьер-Лиге", — сообщил Канселу.
07.08.2019 22:45
Просмотров: 1146
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
! Кайл Уокер + Данило. Клоп Топ!
(ответить)
После этой покупки у колбасных нервно задергался анус. Скриньте.
(ответить)
сразу видно менталитет победителей
хуесосу клпу на заметку
(ответить)
есть норм лиги фф? скиньте, первый раз захожу, посмотрим че по чем
(ответить)
«Реал» вступил в переговоры с ПСЖ по Неймару.
[Sky Sports]
риал вообще ебобо
(ответить)
Отличный трансфер, именитый игрок, из топ-команды, в самом расцвете сил, да еще и с опытом ЛЧ. Учитесь как усилять позиции а не всяких Магваеров за 80 скупать.
(ответить)
Вот теперь состав идеален
(ответить)
А шарлатан тем временем снова потратил больше сотки в одно ТО
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Сити по всей видимости удержит свою позицию в АПЛ, достойное усиление, поздравляю голубых!
(ответить)
Хз что курили в Италии когда соглашались на это
Сити получил молодого конкурента Уокеру, Юве получил неликвид
У португальцев последнее время получается в АПЛ, посмотрим как у него
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий