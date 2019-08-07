"Сити" выменял Канселу на Данило с доплатой

Жоау Канселу "Манчестер Сити" объявил о приобретении правого защитника "Ювентуса" Жоау Канселу, отправив Данило в противоположном направлении.

В прошлом сезоне Данило совершенно не выдерживал конкуренцию со стороны Кайла Уолкера, который за свои успехи получил новый контракт — а теперь и более достойного конкурента в лице Канселу.

Пройдя медицинское обследование, Жоау заключил с чемпионами Премьер-Лиги контракт до 2025 года. Канселу стал третьим новичком "Сити" этим летом после Анхелиньо и Родри.

По информации ESPN, "горожанам" пришлось добавить 27.6 млн. фунтов к Данило, чтобы приобрести 25-летнего португальца, который в прошлом сезоне Серии А сыграл 25 матчей.

"Сити" — это великолепный клуб с блестящим тренером, и я рад оказаться здесь. Все, что связано с клубом, произвело на меня впечатление, включая инфраструктуру и стиль игры".

"Я всегда стремлюсь развивать свою игру и выигрывать трофеи. Уверен, я смогу делать это здесь, и теперь я предвкушаю новый сезон и хочу проверить себя в Премьер-Лиге", — сообщил Канселу.


Метки Данило, Канселу, Манчестер Сити, трансферы, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 22:45

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 07.08.2019 23:37 # liverpo0ol
    ! Кайл Уокер + Данило. Клоп Топ!

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  2. leon-britton 07.08.2019 23:33 # leon-britton
    После этой покупки у колбасных нервно задергался анус. Скриньте.

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  3. melwood-lfc 07.08.2019 23:23 # melwood-lfc
    сразу видно менталитет победителей
    хуесосу клпу на заметку

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  4. yamateh 07.08.2019 23:19 # yamateh
    есть норм лиги фф? скиньте, первый раз захожу, посмотрим че по чем

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  5. zheka000000 07.08.2019 23:16 # zheka000000
    «Реал» вступил в переговоры с ПСЖ по Неймару.

    [Sky Sports]

    риал вообще ебобо

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  6. superglor 07.08.2019 22:59 # superglor
    Отличный трансфер, именитый игрок, из топ-команды, в самом расцвете сил, да еще и с опытом ЛЧ. Учитесь как усилять позиции а не всяких Магваеров за 80 скупать.

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  7. winslow 07.08.2019 22:55 # winslow
    Вот теперь состав идеален

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  8. fowler9 07.08.2019 22:53 # fowler9
    А шарлатан тем временем снова потратил больше сотки в одно ТО

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  9. griezmann 07.08.2019 22:52 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  10. anabanana94 07.08.2019 22:50 # anabanana94
    Сити по всей видимости удержит свою позицию в АПЛ, достойное усиление, поздравляю голубых!

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  11. red-devil-4ever 07.08.2019 22:50 # red-devil-4ever
    Хз что курили в Италии когда соглашались на это
    Сити получил молодого конкурента Уокеру, Юве получил неликвид
    У португальцев последнее время получается в АПЛ, посмотрим как у него

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