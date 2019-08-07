"Сити" выменял Канселу на Данило с доплатой

"Манчестер Сити" объявил о приобретении правого защитника "Ювентуса" Жоау Канселу, отправив Данило в противоположном направлении.

В прошлом сезоне Данило совершенно не выдерживал конкуренцию со стороны Кайла Уолкера, который за свои успехи получил новый контракт — а теперь и более достойного конкурента в лице Канселу.



Пройдя медицинское обследование, Жоау заключил с чемпионами Премьер-Лиги контракт до 2025 года. Канселу стал третьим новичком "Сити" этим летом после Анхелиньо и Родри.



По информации ESPN, "горожанам" пришлось добавить 27.6 млн. фунтов к Данило, чтобы приобрести 25-летнего португальца, который в прошлом сезоне Серии А сыграл 25 матчей.



"Сити" — это великолепный клуб с блестящим тренером, и я рад оказаться здесь. Все, что связано с клубом, произвело на меня впечатление, включая инфраструктуру и стиль игры".



"Я всегда стремлюсь развивать свою игру и выигрывать трофеи. Уверен, я смогу делать это здесь, и теперь я предвкушаю новый сезон и хочу проверить себя в Премьер-Лиге", — сообщил Канселу.