"Тоттенхэм" близок к покупке Сессеньона и Ло Чельсо

"Тоттенхэм" близок к приобретению вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона и полузащитника "Реал Бетиса" Джовани Ло Чельсо.

Продажа Сессеньона этим летом с самого начала выглядела неизбежной, ведь "дачники" вылетели из Премьер-Лиги, а Райан по-прежнему отказывается продлевать свой истекающий через год контракт.



Однако двум клубам удалось совершить прорыв в переговорах только к закрытию трансферного окна. Sky Sports ожидает, что "Тоттенхэм" завершит приобретение 19-летнего англичанина в четверг.



Тем временем, Goal утверждает, что "Реал Бетис" принял предложение "шпор" по Ло Чельсо в размере 55.4 млн. фунтов. Сам Джовани заинтересован в переходе в команду своего соотечественника Маурисио Почеттино.



До закрытия трансферного окна "Тоттенхэм" может подписать еще одного аргентинца. В данный момент "шпоры" продолжают диалог с нападающим Пауло Дибалой, уж согласовав его стоимость с "Ювентусом".