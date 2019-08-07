"Тоттенхэм" близок к покупке Сессеньона и Ло Чельсо
"Тоттенхэм" близок к приобретению вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона и полузащитника "Реал Бетиса" Джовани Ло Чельсо.
Продажа Сессеньона этим летом с самого начала выглядела неизбежной, ведь "дачники" вылетели из Премьер-Лиги, а Райан по-прежнему отказывается продлевать свой истекающий через год контракт.
Однако двум клубам удалось совершить прорыв в переговорах только к закрытию трансферного окна. Sky Sports ожидает, что "Тоттенхэм" завершит приобретение 19-летнего англичанина в четверг.
Тем временем, Goal утверждает, что "Реал Бетис" принял предложение "шпор" по Ло Чельсо в размере 55.4 млн. фунтов. Сам Джовани заинтересован в переходе в команду своего соотечественника Маурисио Почеттино.
До закрытия трансферного окна "Тоттенхэм" может подписать еще одного аргентинца. В данный момент "шпоры" продолжают диалог с нападающим Пауло Дибалой, уж согласовав его стоимость с "Ювентусом".
07.08.2019 22:00
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Кто этот ноунейм, заебали
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Щас бы чельсецо подписывать...
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повторят путь Фулхэма
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COYS!!!! Ло Чельсо сейчас летит в самолёте в Лондон если чё) ПРОСТО БИЗНЕС МАШИНА!
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