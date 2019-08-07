"Тоттенхэм" близок к покупке Сессеньона и Ло Чельсо

Райан Сессеньон "Тоттенхэм" близок к приобретению вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона и полузащитника "Реал Бетиса" Джовани Ло Чельсо.

Продажа Сессеньона этим летом с самого начала выглядела неизбежной, ведь "дачники" вылетели из Премьер-Лиги, а Райан по-прежнему отказывается продлевать свой истекающий через год контракт.

Однако двум клубам удалось совершить прорыв в переговорах только к закрытию трансферного окна. Sky Sports ожидает, что "Тоттенхэм" завершит приобретение 19-летнего англичанина в четверг.

Тем временем, Goal утверждает, что "Реал Бетис" принял предложение "шпор" по Ло Чельсо в размере 55.4 млн. фунтов. Сам Джовани заинтересован в переходе в команду своего соотечественника Маурисио Почеттино.

До закрытия трансферного окна "Тоттенхэм" может подписать еще одного аргентинца. В данный момент "шпоры" продолжают диалог с нападающим Пауло Дибалой, уж согласовав его стоимость с "Ювентусом".


Метки Ло Чельсо, Реал Бетис, Сессеньон, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 22:00

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  1. bedtime 07.08.2019 22:46 # bedtime
    Кто этот ноунейм, заебали

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  2. fowler9 07.08.2019 22:18 # fowler9
    Щас бы чельсецо подписывать...

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  3. mixmaster 07.08.2019 22:16 # mixmaster
    повторят путь Фулхэма

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  4. anabanana94 07.08.2019 22:08 # anabanana94
    COYS!!!! Ло Чельсо сейчас летит в самолёте в Лондон если чё) ПРОСТО БИЗНЕС МАШИНА!

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