Фернандо Льоренте не интересен "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в бывшем нападающем "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге расставания с Ромелу Лукаку, насчет которого "Интер" выдвинул новое предложение. Также уже известно, что Пауло Дибала к "красным дьяволам" не перейдет.



Вероятный отъезд Лукаку в Италию заставляет "красных дьяволов" задумываться об укреплении позиции нападающего, и одной из целей "Юнайтед" назывался как раз Льоренте.



В данный момент 34-летний испанец доступен свободным агентом после истечения своего контракта со "шпорами", однако Manchester Evening News уверяет, что Фернандо не интересен "дьяволам".



Этим летом при работе на трансферном рынке "Юнайтед" отдает предпочтение британским талантам не старше 26 лет, и Льоренте под эти критерии никак не вписывается, не говоря уже о том, что медлительный ветеран не соответствует игровому стилю Оле Гуннара Сульшера.