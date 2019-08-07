Фернандо Льоренте не интересен "Юнайтед"

Фернандо Льоренте "Манчестер Юнайтед" не заинтересован в бывшем нападающем "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге расставания с Ромелу Лукаку, насчет которого "Интер" выдвинул новое предложение. Также уже известно, что Пауло Дибала к "красным дьяволам" не перейдет.

Вероятный отъезд Лукаку в Италию заставляет "красных дьяволов" задумываться об укреплении позиции нападающего, и одной из целей "Юнайтед" назывался как раз Льоренте.

В данный момент 34-летний испанец доступен свободным агентом после истечения своего контракта со "шпорами", однако Manchester Evening News уверяет, что Фернандо не интересен "дьяволам".

Этим летом при работе на трансферном рынке "Юнайтед" отдает предпочтение британским талантам не старше 26 лет, и Льоренте под эти критерии никак не вписывается, не говоря уже о том, что медлительный ветеран не соответствует игровому стилю Оле Гуннара Сульшера.


Метки Льоренте, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 21:00

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  1. mancunia-planet 07.08.2019 21:22 # mancunia-planet
    с чего бы это, ещё б про Дзюбу какого нибудь написали

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  2. anabanana94 07.08.2019 21:10 # anabanana94
    Ллоренте верните!!!!

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