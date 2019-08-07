"Интер" уверен в покупке Лукаку после нового предложения

"Интер" сделал новое предложение о покупке нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку в размере 70 миллионов фунтов, включая бонусы.

Ранее во среду "красные дьяволы" оштрафовали Лукаку за неявку на тренировку — Ромелу все еще остается в расположении своего бывшего клуба "Андерлехта" и явно не собирается принимать участие в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".



Совместных усилий Лукаку и "Интера" может оказаться достаточно, чтобы убедить "красных дьяволов" отпустить 26-летнего игрока сборной Бельгии перед самым закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге.



Как сообщает The Guardian, новое предложение "Интера" составило 64.7 млн. фунтов плюс 5.3 млн. в виде бонусов. Дополнительно к этому игрок отправил своего агента Федерико Пасторелло в Лондон на переговоры с "Юнайтед".



Это предложение все еще не дотягивает до тех 80 млн. фунтов, которые "дьяволы" надеялись выручить за Лукаку изначально, однако ситуация во многом выглядит тупиковой: игрок не собирается возвращаться в Манчестер, у "Интера" нет лишних денег, а время на исходе. На "Сан-Сиро" уверены, что теперь "Юнайтед" отпустит Ромелу.



Добавим, что ранее "Юнайтед" не удалось выменять Лукаку на нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. Это означает, что "красные дьяволы" могут начать сезон без замены для Ромелу.