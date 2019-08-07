"Интер" уверен в покупке Лукаку после нового предложения
"Интер" сделал новое предложение о покупке нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку в размере 70 миллионов фунтов, включая бонусы.
Ранее во среду "красные дьяволы" оштрафовали Лукаку за неявку на тренировку — Ромелу все еще остается в расположении своего бывшего клуба "Андерлехта" и явно не собирается принимать участие в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".
Совместных усилий Лукаку и "Интера" может оказаться достаточно, чтобы убедить "красных дьяволов" отпустить 26-летнего игрока сборной Бельгии перед самым закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге.
Как сообщает The Guardian, новое предложение "Интера" составило 64.7 млн. фунтов плюс 5.3 млн. в виде бонусов. Дополнительно к этому игрок отправил своего агента Федерико Пасторелло в Лондон на переговоры с "Юнайтед".
Это предложение все еще не дотягивает до тех 80 млн. фунтов, которые "дьяволы" надеялись выручить за Лукаку изначально, однако ситуация во многом выглядит тупиковой: игрок не собирается возвращаться в Манчестер, у "Интера" нет лишних денег, а время на исходе. На "Сан-Сиро" уверены, что теперь "Юнайтед" отпустит Ромелу.
Добавим, что ранее "Юнайтед" не удалось выменять Лукаку на нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. Это означает, что "красные дьяволы" могут начать сезон без замены для Ромелу.
07.08.2019 20:00
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Каку в Интере, поздравляем их тренера
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уже продано.
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