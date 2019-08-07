"Пэлас" предлагает за Чалова уже 23 млн. фунтов

"Кристал Пэлас" улучшил до 23 миллионов фунтов свое предложение о покупке нападающего ЦСКА Федора Чалова.

На прошлой неделе ЦСКА отказался продать Чалова в "Пэлас" за 14 млн. фунтов, однако "орлы" не опустили руки и сейчас вернулись с новым предложением, сообщает Sky Sports.



Клуб с "Селхерст Парк" значительно увеличил предлагаемую сумму и надеется, что этого окажется достаточно для приобретения 21-летнего игрока сборной России.



Желание главного тренера "Пэлас" Роя Ходжсона разнообразить линию нападения понятно, ведь к новому сезону лондонцы приближаются лишь с Кристианом Бентеке и Коннором Уикхэмом, и оба этих форварда находятся в затяжном кризисе.