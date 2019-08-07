"Пэлас" предлагает за Чалова уже 23 млн. фунтов
"Кристал Пэлас" улучшил до 23 миллионов фунтов свое предложение о покупке нападающего ЦСКА Федора Чалова.
На прошлой неделе ЦСКА отказался продать Чалова в "Пэлас" за 14 млн. фунтов, однако "орлы" не опустили руки и сейчас вернулись с новым предложением, сообщает Sky Sports.
Клуб с "Селхерст Парк" значительно увеличил предлагаемую сумму и надеется, что этого окажется достаточно для приобретения 21-летнего игрока сборной России.
Желание главного тренера "Пэлас" Роя Ходжсона разнообразить линию нападения понятно, ведь к новому сезону лондонцы приближаются лишь с Кристианом Бентеке и Коннором Уикхэмом, и оба этих форварда находятся в затяжном кризисе.
07.08.2019 19:00
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Последние комментарии:
Ну за такой ценник может и перейти в КП, думаю не затеряется в АПЛ.
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не отпустят, потенциально там маячат 30-40 млн.
гинер всю душу вытрясет из пэласа.
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Чалов будет в шоке от такого крутого чемпионата, надеюсь перейдёт
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нахуя Ирискам этот руснявый? Ивоби забирайте
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Конор Уикхэм..ебaть, он живой еще)
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