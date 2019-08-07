"Пэлас" предлагает за Чалова уже 23 млн. фунтов

Федор Чалов "Кристал Пэлас" улучшил до 23 миллионов фунтов свое предложение о покупке нападающего ЦСКА Федора Чалова.

На прошлой неделе ЦСКА отказался продать Чалова в "Пэлас" за 14 млн. фунтов, однако "орлы" не опустили руки и сейчас вернулись с новым предложением, сообщает Sky Sports.

Клуб с "Селхерст Парк" значительно увеличил предлагаемую сумму и надеется, что этого окажется достаточно для приобретения 21-летнего игрока сборной России.

Желание главного тренера "Пэлас" Роя Ходжсона разнообразить линию нападения понятно, ведь к новому сезону лондонцы приближаются лишь с Кристианом Бентеке и Коннором Уикхэмом, и оба этих форварда находятся в затяжном кризисе.


Метки Кристал Пэлас, ЦСКА, Чалов

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 19:00

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  1. raven4uk 07.08.2019 19:53 # raven4uk
    Ну за такой ценник может и перейти в КП, думаю не затеряется в АПЛ.

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  2. satellite 07.08.2019 19:43 # satellite
    не отпустят, потенциально там маячат 30-40 млн.
    гинер всю душу вытрясет из пэласа.

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  3. mancunia-planet 07.08.2019 19:25 # mancunia-planet
    Чалов будет в шоке от такого крутого чемпионата, надеюсь перейдёт

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  4. kinan-afc 07.08.2019 19:23 # kinan-afc
    нахуя Ирискам этот руснявый? Ивоби забирайте

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  5. mcferson 07.08.2019 19:16 # mcferson
    Конор Уикхэм..ебaть, он живой еще)

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