Давид Луис добивается перехода в "Арсенал"

Защитник Давид Луис отказался тренироваться с "Челси" и требует отпустить его в "Арсенал".

В прошлом сезоне Луис был твердым игроком стартового состава "синих", а в мае даже заключил новый контракт на два года, заставив клуб изменить своей политике в отношении возрастных игроков.



Однако за последнюю неделю отношения Давида и "Челси" ушли в крутое пике — настолько, что сегодня 32-летний бразилец даже проигнорировал тренировку с командой Фрэнка Лэмпарда.



Как сообщает The Telegraph, Луис занимался отдельно от остальной команды на базе в Кобхэме, уведомив руководство клуба о желании помочь "Арсеналу" с поисками замены для Лорана Косьелни.



Ожидается, что "синие", и без того обладая в центре обороны Антонио Рюдигером, Андреасом Кристенсеном и Куртом Зума, не будут стоять у Давида на пути. Однако "Арсенал" видится прямым конкурентом "Челси", и "канонирам" нужно сделать убедительное предложение.