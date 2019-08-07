Давид Луис добивается перехода в "Арсенал"
Защитник Давид Луис отказался тренироваться с "Челси" и требует отпустить его в "Арсенал".
В прошлом сезоне Луис был твердым игроком стартового состава "синих", а в мае даже заключил новый контракт на два года, заставив клуб изменить своей политике в отношении возрастных игроков.
Однако за последнюю неделю отношения Давида и "Челси" ушли в крутое пике — настолько, что сегодня 32-летний бразилец даже проигнорировал тренировку с командой Фрэнка Лэмпарда.
Как сообщает The Telegraph, Луис занимался отдельно от остальной команды на базе в Кобхэме, уведомив руководство клуба о желании помочь "Арсеналу" с поисками замены для Лорана Косьелни.
Ожидается, что "синие", и без того обладая в центре обороны Антонио Рюдигером, Андреасом Кристенсеном и Куртом Зума, не будут стоять у Давида на пути. Однако "Арсенал" видится прямым конкурентом "Челси", и "канонирам" нужно сделать убедительное предложение.
07.08.2019 18:50
Просмотров: 4432
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
просто лумпард
(ответить)
Ахаххахахахаха
Вот это легенды у пенсов
Оруууу
(ответить)
они с гендузи лучшие подруги
(ответить)
ну и хорошо!! вали давай. бля, пенсы усилятся даже с трансферным баном, в то время как некоторые и огромным бюджетом этого не могут сделать
(ответить)
Похер в целом, просто не хотелось бы усиливать Арсенал. Желательно бы, конечно, чтобы они начали чемп с дырой в обороне, а так - подпишут на флажке Луиза и Тирни и вроде как неплохое ТО получится. Ну а так - похер вообще. Надеюсь сольют и не будут держать г такое, как вон МЮ зализывает Погбе и Лукаку - смотреть противно.
(ответить)
Обоссыт повторно пенсов, забив гол на Стэмфорд Бридж. Отпразднует также, когда он был игроком ПСЖ.
(ответить)
Уаауу
(ответить)
Даже кучерявая легенда пенсов и то на них помочился
(ответить)
Вот это поворот. Ну что ж удачи, скатертью дорожка
(ответить)
Такая же шлюxа, как Лэмпард.
(ответить)
Лампард аут кричит пенсня уже...
(ответить)
король.
(ответить)
Ебаныйбананом94раз. Болеет за петухов. Классека )))
(ответить)
наркомания
(ответить)
Хоспади, в очередной раз убеждаюсь это лучшее ТО всех времён Челси, обязательно слить арсеналу, для арсенала это усиление, для Челси скинуть балласт. Луиз хуже Панина. Панина одной ногой в жопу вые6али, Луиза двумя ногами Агуеро вые6ал.
(ответить)
На Челсиblues этой новости нет. Бредятина утятина. Так что расходимся
(ответить)
ДЖОВАНИ ЛО ЧЕЛЬСО ИГРОК ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР!!! ЕХХХХУУУ!!!!!!
(ответить)
Зума это дно. Кристнсен косячник. Рюди вечно травмирован. Лэмпрард out!
(ответить)
Членосос88 получил очередную порцию мочи в свой рот
(ответить)
Ахахазаха
охохлхохо
Эхэхэхэхэ
Че с епалом пенсы?))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий