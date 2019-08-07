Давид Луис добивается перехода в "Арсенал"

Давид Луис Защитник Давид Луис отказался тренироваться с "Челси" и требует отпустить его в "Арсенал".

В прошлом сезоне Луис был твердым игроком стартового состава "синих", а в мае даже заключил новый контракт на два года, заставив клуб изменить своей политике в отношении возрастных игроков.

Однако за последнюю неделю отношения Давида и "Челси" ушли в крутое пике — настолько, что сегодня 32-летний бразилец даже проигнорировал тренировку с командой Фрэнка Лэмпарда.

Как сообщает The Telegraph, Луис занимался отдельно от остальной команды на базе в Кобхэме, уведомив руководство клуба о желании помочь "Арсеналу" с поисками замены для Лорана Косьелни.

Ожидается, что "синие", и без того обладая в центре обороны Антонио Рюдигером, Андреасом Кристенсеном и Куртом Зума, не будут стоять у Давида на пути. Однако "Арсенал" видится прямым конкурентом "Челси", и "канонирам" нужно сделать убедительное предложение.


Метки Арсенал, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 18:50

Количество просмотров Просмотров: 4432

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 07.08.2019 20:17 # chr1s8rown
    просто лумпард

    (ответить)

  2. mikkiynwa 07.08.2019 20:13 # mikkiynwa
    Ахаххахахахаха
    Вот это легенды у пенсов
    Оруууу

    (ответить)

  3. manutd-20champ 07.08.2019 20:12 # manutd-20champ
    они с гендузи лучшие подруги

    (ответить)

  4. monsieurgood 07.08.2019 20:08 # monsieurgood
    ну и хорошо!! вали давай. бля, пенсы усилятся даже с трансферным баном, в то время как некоторые и огромным бюджетом этого не могут сделать

    (ответить)

  5. lampard78 07.08.2019 20:04 # lampard78
    Похер в целом, просто не хотелось бы усиливать Арсенал. Желательно бы, конечно, чтобы они начали чемп с дырой в обороне, а так - подпишут на флажке Луиза и Тирни и вроде как неплохое ТО получится. Ну а так - похер вообще. Надеюсь сольют и не будут держать г такое, как вон МЮ зализывает Погбе и Лукаку - смотреть противно.

    (ответить)

  6. van-dijk 07.08.2019 20:03 # van-dijk
    Обоссыт повторно пенсов, забив гол на Стэмфорд Бридж. Отпразднует также, когда он был игроком ПСЖ.

    (ответить)

  7. theo-zm 07.08.2019 20:01 # theo-zm
    Уаауу

    (ответить)

  8. fc-oil 07.08.2019 19:59 # fc-oil
    Даже кучерявая легенда пенсов и то на них помочился

    (ответить)

  9. andrew10 07.08.2019 19:58 # andrew10
    Вот это поворот. Ну что ж удачи, скатертью дорожка

    (ответить)

  10. nurba44 07.08.2019 19:57 # nurba44
    Такая же шлюxа, как Лэмпард.

    (ответить)

  11. mancunia-planet 07.08.2019 19:50 # mancunia-planet
    Лампард аут кричит пенсня уже...

    (ответить)

  12. alexomck 07.08.2019 19:49 # alexomck
    король.

    (ответить)

  13. mototroller 07.08.2019 19:44 # mototroller
    Ебаныйбананом94раз. Болеет за петухов. Классека )))

    (ответить)

  14. satellite 07.08.2019 19:44 # satellite
    наркомания

    (ответить)

  15. cfc000000 07.08.2019 19:40 # cfc000000
    Хоспади, в очередной раз убеждаюсь это лучшее ТО всех времён Челси, обязательно слить арсеналу, для арсенала это усиление, для Челси скинуть балласт. Луиз хуже Панина. Панина одной ногой в жопу вые6али, Луиза двумя ногами Агуеро вые6ал.

    (ответить)

  16. mototroller 07.08.2019 19:40 # mototroller
    На Челсиblues этой новости нет. Бредятина утятина. Так что расходимся

    (ответить)

  17. anabanana94 07.08.2019 19:40 # anabanana94
    ДЖОВАНИ ЛО ЧЕЛЬСО ИГРОК ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР!!! ЕХХХХУУУ!!!!!!

    (ответить)

  18. ask 07.08.2019 19:35 # ask
    Зума это дно. Кристнсен косячник. Рюди вечно травмирован. Лэмпрард out!

    (ответить)

  19. ms-wenger 07.08.2019 19:34 # ms-wenger
    Членосос88 получил очередную порцию мочи в свой рот

    (ответить)

  20. iskander8sg 07.08.2019 19:33 # iskander8sg
    Ахахазаха
    охохлхохо
    Эхэхэхэхэ

    Че с епалом пенсы?))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: