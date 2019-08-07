Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха подал прошение о трансфере.

Ранее этим летом "орлы" заблокировали переход Захи в "Арсенал", хотя сам Уилфрид дал ясно понять, что отчаянно хочет этого трансфера.



На сей раз "Пэлас" не отпускает своего лучшего игрока в "Эвертон", хотя мерсисайдский клуб сделал более чем солидное предложение — 70 миллионов фунтов плюс Джеймс Маккарти и Дженк Тосун.



После такого у Захи сдали нервы, и Уилфрид, как сообщает Sky Sports, официально попросил свой клуб о трансфере. 26-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара испытывает разочарование от того, что "Пэлас" из-за своей жадности мешает ему реализовать свои амбиции.



Sky Sports добавляет, что "орлы" все-таки могут отпустить Заху, если "Эвертон" увеличит денежную составляющую своего предложения до 80 млн. фунтов.