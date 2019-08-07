Коутиньо отказал "Тоттенхэму"

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо отказался от перехода в "Тоттенхэм" на правах аренды.

По информации Sky Sports, этим летом каталонский клуб был готов продать Коутиньо всего за 80 миллионов фунтов — против тех 142 млн. фунтов, за которые Филиппе был куплен полтора года назад у "Ливерпуля".

Не найдя щедрого покупателя, с наступлением августа "Барселона" принялась предлагать другим клубам — в первую очередь из Премьер-Лиги — хотя бы арендовать 27-летнего игрока сборной Бразилии.

Сообщается, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино всерьез хотел заполучить Филиппе и даже лично звонил игроку, но тот отверг вариант с лондонской командой.

Зато "Тоттенхэм" продолжает переговоры с нападающим Пауло Дибалой об условиях личного контракта, уже достигнув компромисса с "Ювентусом" о сумме компенсации.


Метки Барселона, Коутиньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 18:00

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  1. anabanana94 07.08.2019 18:26 # anabanana94
    Ло Чельсо - Бруно - Дибала, ху из ит ёпта?

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  2. ms-wenger 07.08.2019 18:22 # ms-wenger
    Анабанана скажет что он не нужен был и Будет дальше сосать хуй)

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  3. h3y 07.08.2019 18:18 # h3y
    Слава богу !!! Нахер этот нытик ненужен !

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  4. manutd4life 07.08.2019 18:05 # manutd4life
    Первый пошёл.

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