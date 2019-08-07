Коутиньо отказал "Тоттенхэму"
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо отказался от перехода в "Тоттенхэм" на правах аренды.
По информации Sky Sports, этим летом каталонский клуб был готов продать Коутиньо всего за 80 миллионов фунтов — против тех 142 млн. фунтов, за которые Филиппе был куплен полтора года назад у "Ливерпуля".
Не найдя щедрого покупателя, с наступлением августа "Барселона" принялась предлагать другим клубам — в первую очередь из Премьер-Лиги — хотя бы арендовать 27-летнего игрока сборной Бразилии.
Сообщается, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино всерьез хотел заполучить Филиппе и даже лично звонил игроку, но тот отверг вариант с лондонской командой.
Зато "Тоттенхэм" продолжает переговоры с нападающим Пауло Дибалой об условиях личного контракта, уже достигнув компромисса с "Ювентусом" о сумме компенсации.
07.08.2019 18:00
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Ло Чельсо - Бруно - Дибала, ху из ит ёпта?
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Анабанана скажет что он не нужен был и Будет дальше сосать хуй)
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Слава богу !!! Нахер этот нытик ненужен !
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Первый пошёл.
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