Коутиньо отказал "Тоттенхэму"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо отказался от перехода в "Тоттенхэм" на правах аренды.

По информации Sky Sports, этим летом каталонский клуб был готов продать Коутиньо всего за 80 миллионов фунтов — против тех 142 млн. фунтов, за которые Филиппе был куплен полтора года назад у "Ливерпуля".



Не найдя щедрого покупателя, с наступлением августа "Барселона" принялась предлагать другим клубам — в первую очередь из Премьер-Лиги — хотя бы арендовать 27-летнего игрока сборной Бразилии.



Сообщается, что главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино всерьез хотел заполучить Филиппе и даже лично звонил игроку, но тот отверг вариант с лондонской командой.



Зато "Тоттенхэм" продолжает переговоры с нападающим Пауло Дибалой об условиях личного контракта, уже достигнув компромисса с "Ювентусом" о сумме компенсации.