Данни Уэлбек перешел в "Уотфорд"
Экс-нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек официально присоединился к "Уотфорду". Трансфер состоялся на условиях свободного агента.
После своего перехода к "канонирам" из "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов фунтов пять лет назад, Уэлбек перенес множество травм и сыграл только 142 матча, не сумев заслужить новый контракт.
Высокая зарплата Уэлбека и тот факт, что Данни находится без игровой практики с ноября прошлого года, не смутили "шершней", которые сегодня заключили контракт с 28-летним англичанином.
Уэлбек, на счету которого 42 матча за сборную Англии, безусловно добавит опыта команд Хави Грасии и в новом сезоне будет конкурировать за игровые минуты с Андре Греем и Троем Дини.
07.08.2019 17:50
Просмотров: 462
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
перспективным молодым футболистом был, но травмы подкосили. самое интересное, что некоторые из них он умудрялся получать на ровном месте..
(ответить)
* перешел лечиться
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий