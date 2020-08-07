Данни Уэлбек перешел в "Уотфорд"

Экс-нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек официально присоединился к "Уотфорду". Трансфер состоялся на условиях свободного агента.

После своего перехода к "канонирам" из "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов фунтов пять лет назад, Уэлбек перенес множество травм и сыграл только 142 матча, не сумев заслужить новый контракт.



Высокая зарплата Уэлбека и тот факт, что Данни находится без игровой практики с ноября прошлого года, не смутили "шершней", которые сегодня заключили контракт с 28-летним англичанином.



Уэлбек, на счету которого 42 матча за сборную Англии, безусловно добавит опыта команд Хави Грасии и в новом сезоне будет конкурировать за игровые минуты с Андре Греем и Троем Дини.