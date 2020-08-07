Данни Уэлбек перешел в "Уотфорд"

Данни Уэлбек Экс-нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек официально присоединился к "Уотфорду". Трансфер состоялся на условиях свободного агента.

После своего перехода к "канонирам" из "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов фунтов пять лет назад, Уэлбек перенес множество травм и сыграл только 142 матча, не сумев заслужить новый контракт.

Высокая зарплата Уэлбека и тот факт, что Данни находится без игровой практики с ноября прошлого года, не смутили "шершней", которые сегодня заключили контракт с 28-летним англичанином.

Уэлбек, на счету которого 42 матча за сборную Англии, безусловно добавит опыта команд Хави Грасии и в новом сезоне будет конкурировать за игровые минуты с Андре Греем и Троем Дини.


Метки Арсенал, трансферы, Уотфорд, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 17:50

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  1. danilych89 07.08.2019 18:00 # danilych89
    перспективным молодым футболистом был, но травмы подкосили. самое интересное, что некоторые из них он умудрялся получать на ровном месте..

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  2. ilovemanutd 07.08.2019 17:58 # ilovemanutd
    * перешел лечиться

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