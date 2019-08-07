Клопп: "Ливерпулю" не нужны большие приобретения"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз попытался объяснить, почему его команда не получила усиления этим летом.

В это трансферное окно Клоппа регулярно упрекают, что после выдающегося прошлого сезона он не пытается сделать свою команду еще немного лучше с помощью трансферов.



Юрген же считает, что у людей искаженное представление о важности приобретений. Немец подчеркивает, что новое — не всегда лучше старого.



"Призадумайтесь на секунду и взгляните наш состав, разве нам нужны еще игроки? Люди скажут, что да. Скажут, что нам нужна замена для Садио Мане, Мохамеда Салаха и кого-нибудь еще. Но эти самые игроки, которым вы ищите замену, никуда не делись".



"Так зачем менять одно на другое? Чтобы просто совершать большие приобретения? Люди думают, что игроки из других клубов и других стран лучше, чем имеющиеся у нас игроки, но это ничем не подтверждается, потому что эти игроки никогда не играли здесь".



"Просто все новое выглядит более привлекательным. Это как новая машина. Твоя старая машина совершенно надежна, но ты хочешь новую, а спустя две недели она может сломаться. Она выглядит лучше, но очевидно, что она не так хороша", — сообщил Клопп Sky Sports.