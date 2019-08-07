Клопп: "Ливерпулю" не нужны большие приобретения"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз попытался объяснить, почему его команда не получила усиления этим летом.

В это трансферное окно Клоппа регулярно упрекают, что после выдающегося прошлого сезона он не пытается сделать свою команду еще немного лучше с помощью трансферов.

Юрген же считает, что у людей искаженное представление о важности приобретений. Немец подчеркивает, что новое — не всегда лучше старого.

"Призадумайтесь на секунду и взгляните наш состав, разве нам нужны еще игроки? Люди скажут, что да. Скажут, что нам нужна замена для Садио Мане, Мохамеда Салаха и кого-нибудь еще. Но эти самые игроки, которым вы ищите замену, никуда не делись".

"Так зачем менять одно на другое? Чтобы просто совершать большие приобретения? Люди думают, что игроки из других клубов и других стран лучше, чем имеющиеся у нас игроки, но это ничем не подтверждается, потому что эти игроки никогда не играли здесь".

"Просто все новое выглядит более привлекательным. Это как новая машина. Твоя старая машина совершенно надежна, но ты хочешь новую, а спустя две недели она может сломаться. Она выглядит лучше, но очевидно, что она не так хороша", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 17:00

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  1. melwood-lfc 07.08.2019 18:16 # melwood-lfc
    нахуй иди

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  2. manutd-20champ 07.08.2019 18:01 # manutd-20champ
    конечно же. трудно не согласиться.

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  3. sir-alex-67 07.08.2019 17:53 # sir-alex-67
    ему нужен топ дэф типа Маги из МЮ, но он уже в МЮ

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  4. blackdreamer 07.08.2019 17:50 # blackdreamer
    для очередного проёбанного сезона само собой нет

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  5. chr1s8rown 07.08.2019 17:38 # chr1s8rown
    увольте этого сказечника.
    минимум крутого цз надо было купит

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  6. frisby 07.08.2019 17:15 # frisby
    пустые слова..машины хуины..сезон длинный, турниров дохера..получит кто нибудь из основных игроков травму что тогда делать? Нахрена столько молодых игроков отдали в аренду? Как бы не пришлось обратное петь и жалеть о том что скамейка короткая..

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  7. gerrard08 07.08.2019 17:11 # gerrard08
    ох и охуеешь вывозить если кто-то из основы вылетит с травмой

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  8. pistolero-lfc 07.08.2019 17:05 # pistolero-lfc
    немец просто ссыт на ожидания обрыганов)))00

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  9. hammersmith 07.08.2019 17:01 # hammersmith
    ой бля иди на хуй

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