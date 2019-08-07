Бывший нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек близок к переходу в "Уотфорд".

Уэлбек провел на "Эмирейтс" пять лет, но в минувшем сезоне сыграл только 14 матчей. Постоянные проблемы Данни со здоровьем убедили "канониров" не продлевать с ним контракт.



Сейчас экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" доступен свободным агентом, однако BBC ожидает, что уже в скором времени Уэлбек присоединится к "шершням".



Впрочем, 28-летний англичанин находится без клуба, поэтому его трансфер может завершить и после дедлайна в четверг. Прямо сейчас для "Уотфорда" важнее успеть согласовать покупку вингера "Ренна" Исамилы Сарра стоимостью около 30 миллионов фунтов.