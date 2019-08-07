"Эвертону" не удалось заполучить Смоллинга и Ивоби

Крис Смоллинг "Эвертон" получил отказы на свои предложения по защитнику "Манчестер Юнайтед" Крису Смоллингу и плеймейкеру "Арсенала" Алексу Ивоби.

Лишь накануне стало известно, что "ирискам" не удалось заполучить Абдулая Дукуре из "Уотфорда" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас", однако этими игроками трансферные интересы мерсисайдского клуба не ограничиваются.

Как сообщает Sky Sports, "Эвертон" обратился к "Юнайтед" насчет аренды Смоллинга, надеясь, что Крис будет доступен для трансфера после приобретения "красными дьяволами" Харри Магуайра.

Однако Смоллинг остается центральной фигурой в планах главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера. 29-летний англичанин слишком важен для "красных дьяволов", чтобы отпускать его так поздно.

А Football.London утверждает, что "ириски" также предложили 30 миллионов фунтов за Ивоби, который в прошлом месяце намекнул, что может покинуть "Эмирейтс", если "Арсенал" купит Николя Пепе.

И хотя "канониры" действительно купили Пепе, расставаться с Ивоби они не хотят. По крайней мере, за 30 млн. фунтов, поэтому "Эвертон" может попытаться вернуться с улучшенным предложением.


Метки Арсенал, Ивоби, Манчестер Юнайтед, Смоллинг, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 15:00

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  1. pistolero-lfc 07.08.2019 16:33 # pistolero-lfc
    Смоллинг один не продаётся. С ним есть еще и Джонс!
    Биба и Боба!

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  2. gunnerlove 07.08.2019 16:13 # gunnerlove
    Ивоби стоит слить за около 40 млн

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  3. fanat-united 07.08.2019 15:50 # fanat-united
    Джонса и Рохо забирайте, этот днарь хоть не ломается и играет стабильно, средне правда но зато стабильно

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  4. mancunia-planet 07.08.2019 15:13 # mancunia-planet
    Эве всё тратит и тратит последние годы

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  5. iskander8sg 07.08.2019 15:12 # iskander8sg
    Еще бы, без смолинга защита скума - проходной двор. Не факт что маг заиграет.

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