"Эвертону" не удалось заполучить Смоллинга и Ивоби
"Эвертон" получил отказы на свои предложения по защитнику "Манчестер Юнайтед" Крису Смоллингу и плеймейкеру "Арсенала" Алексу Ивоби.
Лишь накануне стало известно, что "ирискам" не удалось заполучить Абдулая Дукуре из "Уотфорда" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас", однако этими игроками трансферные интересы мерсисайдского клуба не ограничиваются.
Как сообщает Sky Sports, "Эвертон" обратился к "Юнайтед" насчет аренды Смоллинга, надеясь, что Крис будет доступен для трансфера после приобретения "красными дьяволами" Харри Магуайра.
Однако Смоллинг остается центральной фигурой в планах главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера. 29-летний англичанин слишком важен для "красных дьяволов", чтобы отпускать его так поздно.
А Football.London утверждает, что "ириски" также предложили 30 миллионов фунтов за Ивоби, который в прошлом месяце намекнул, что может покинуть "Эмирейтс", если "Арсенал" купит Николя Пепе.
И хотя "канониры" действительно купили Пепе, расставаться с Ивоби они не хотят. По крайней мере, за 30 млн. фунтов, поэтому "Эвертон" может попытаться вернуться с улучшенным предложением.
07.08.2019 15:00
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Смоллинг один не продаётся. С ним есть еще и Джонс!
Биба и Боба!
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Ивоби стоит слить за около 40 млн
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Джонса и Рохо забирайте, этот днарь хоть не ломается и играет стабильно, средне правда но зато стабильно
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Эве всё тратит и тратит последние годы
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Еще бы, без смолинга защита скума - проходной двор. Не факт что маг заиграет.
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