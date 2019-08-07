"Эвертону" не удалось заполучить Смоллинга и Ивоби

"Эвертон" получил отказы на свои предложения по защитнику "Манчестер Юнайтед" Крису Смоллингу и плеймейкеру "Арсенала" Алексу Ивоби.

Лишь накануне стало известно, что "ирискам" не удалось заполучить Абдулая Дукуре из "Уотфорда" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас", однако этими игроками трансферные интересы мерсисайдского клуба не ограничиваются.



Как сообщает Sky Sports, "Эвертон" обратился к "Юнайтед" насчет аренды Смоллинга, надеясь, что Крис будет доступен для трансфера после приобретения "красными дьяволами" Харри Магуайра.



Однако Смоллинг остается центральной фигурой в планах главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера. 29-летний англичанин слишком важен для "красных дьяволов", чтобы отпускать его так поздно.



А Football.London утверждает, что "ириски" также предложили 30 миллионов фунтов за Ивоби, который в прошлом месяце намекнул, что может покинуть "Эмирейтс", если "Арсенал" купит Николя Пепе.



И хотя "канониры" действительно купили Пепе, расставаться с Ивоби они не хотят. По крайней мере, за 30 млн. фунтов, поэтому "Эвертон" может попытаться вернуться с улучшенным предложением.