"Арсенал" продолжает переговоры по Ругани

"Арсенал" продолжает переговоры с "Ювентусом" насчет защитника Даниэле Ругни.

Пока что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери никак не укрепил оборону своей команды — самая проблемная линия "канониров" даже ослабла в связи с уходом Лорана Косьелни и Карла Дженкинсона.



Тем не менее, как утверждает Evening Standard, "Арсенал" все еще надеется обзавестись центральным защитником до закрытия трансферного окна в четверг.



Ранее этим летом купив Маттейса Де Лигта из "Аякса", теперь "Ювентус" готов продать Ругани по цене в 40 миллионов фунтов.



Итальянская пресса и вовсе сообщает, что 25-летний итальянец уже согласовал с "Арсеналом" условия личного контракта с зарплатой 70 тыс. фунтов в неделю. Evening Standard не может это подтвердить, однако предполагается, что Ругани действительно заинтересован в переходе к "канонирам", не видя для себя особых перспектив в Турине.



Проблема лишь в том, что "Арсенал" израсходовал уже почти весь свой бюджет на это трансферное окно, а потому вынужден просить о рассрочке или ограничиться арендой.