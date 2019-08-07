"Арсенал" продолжает переговоры по Ругани

Даниэле Руган "Арсенал" продолжает переговоры с "Ювентусом" насчет защитника Даниэле Ругни.

Пока что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери никак не укрепил оборону своей команды — самая проблемная линия "канониров" даже ослабла в связи с уходом Лорана Косьелни и Карла Дженкинсона.

Тем не менее, как утверждает Evening Standard, "Арсенал" все еще надеется обзавестись центральным защитником до закрытия трансферного окна в четверг.

Ранее этим летом купив Маттейса Де Лигта из "Аякса", теперь "Ювентус" готов продать Ругани по цене в 40 миллионов фунтов.

Итальянская пресса и вовсе сообщает, что 25-летний итальянец уже согласовал с "Арсеналом" условия личного контракта с зарплатой 70 тыс. фунтов в неделю. Evening Standard не может это подтвердить, однако предполагается, что Ругани действительно заинтересован в переходе к "канонирам", не видя для себя особых перспектив в Турине.

Проблема лишь в том, что "Арсенал" израсходовал уже почти весь свой бюджет на это трансферное окно, а потому вынужден просить о рассрочке или ограничиться арендой.


Метки Арсенал, Ругани, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 14:00

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  1. only--liverpool 07.08.2019 14:19 # only--liverpool
    долбоебы изначально надо было защиту укреплять

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  2. sunsstorm 07.08.2019 14:05 # sunsstorm
    Рэмси, хорош прикалываться, тебя узнали

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