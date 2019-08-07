"Юнайтед" оштафовал Лукаку за пропуск тренировки

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего Ромелу Лукаку за пропуск тренировки во вторник.

Начиная с этой недели, Лукаку поддерживает физическую форму со своим бывшим клубом "Андерлехтом". Однако соответствующее разрешение "Юнайтед" касалось только понедельника — во вторник Ромелу ожидали увидеть на базе в Каррингтоне.

Ослушавшись своего клуба, теперь 26-летний игрок сборной Бельгии был подвергнут наказанию в виде денежного штрафа, сообщает BBC.

По всей видимости, своим поступком Лукаку лишь показал, как сильно он хочет покинуть "Олд Траффорд". В услугах Ромелу по-прежнему заинтересованы "Ювентус" и "Интер" из Серии А, где трансферное окно открыто аж до 2 сентября.

Добавим, что уже в воскресенье "Юнайтед" играть важнейший матч Премьер-Лиги против "Челси". Лукаку едва ли примет в нем участие, даже если вопрос с его будущим не будет решен к тому времени.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 13:35

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  1. scouser2005 07.08.2019 13:58 # scouser2005
    С паршивой овцы хоть шерсти клок ))
    Юнайтед во всей красе.

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  2. only--liverpool 07.08.2019 13:46 # only--liverpool
    почему не озвучена сумма штрафа в 450 тыс евро?

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