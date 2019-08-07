"Юнайтед" оштафовал Лукаку за пропуск тренировки

"Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего Ромелу Лукаку за пропуск тренировки во вторник.

Начиная с этой недели, Лукаку поддерживает физическую форму со своим бывшим клубом "Андерлехтом". Однако соответствующее разрешение "Юнайтед" касалось только понедельника — во вторник Ромелу ожидали увидеть на базе в Каррингтоне.



Ослушавшись своего клуба, теперь 26-летний игрок сборной Бельгии был подвергнут наказанию в виде денежного штрафа, сообщает BBC.



По всей видимости, своим поступком Лукаку лишь показал, как сильно он хочет покинуть "Олд Траффорд". В услугах Ромелу по-прежнему заинтересованы "Ювентус" и "Интер" из Серии А, где трансферное окно открыто аж до 2 сентября.



Добавим, что уже в воскресенье "Юнайтед" играть важнейший матч Премьер-Лиги против "Челси". Лукаку едва ли примет в нем участие, даже если вопрос с его будущим не будет решен к тому времени.