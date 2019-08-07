"Арсенал" объявил о продаже Карла Дженкинсона

Карл Дженкинсон "Арсенал" объявил о продаже защитника Карла Дженкинсона в "Ноттингем Форест". Сумма трансфера составила около 2 миллионов фунтов.

Дженкинсон выступал за "канониров" после своего перехода из "Чарльтона" в июне 2011. За это время Карл сыграл 70 матчей в составе "Арсенала" и забил один гол — "Норвичу".

Также 27-летний защитник успех побывать в аренде — в "Бирмингеме" и дважды в "Вест Хэме". Теперь Карл покидает "Эмирейтс" насовсем, не найдя своего места в планах главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.

Добавим, что контракт Дженкинсона, на юношеском уровне поигравшего за сборные Финляндии и Англии, с "лесниками" рассчитан на три года. Дебютировать за свой новый клуб Карл может уже в субботнем матче Чемпионшипа против "Лидса".


Метки Арсенал, Дженкинсон, Ноттингем Форест, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 13:20

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  1. darkmessiah 07.08.2019 13:47 # darkmessiah
    Очередное "усиление" обороны канониров

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  2. danilych89 07.08.2019 13:31 # danilych89
    судя по выражению лица на фото, он как-то не особо рад))

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  3. chebrec 07.08.2019 13:23 # chebrec
    Выживший

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