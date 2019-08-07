"Арсенал" объявил о продаже Карла Дженкинсона
"Арсенал" объявил о продаже защитника Карла Дженкинсона в "Ноттингем Форест". Сумма трансфера составила около 2 миллионов фунтов.
Дженкинсон выступал за "канониров" после своего перехода из "Чарльтона" в июне 2011. За это время Карл сыграл 70 матчей в составе "Арсенала" и забил один гол — "Норвичу".
Также 27-летний защитник успех побывать в аренде — в "Бирмингеме" и дважды в "Вест Хэме". Теперь Карл покидает "Эмирейтс" насовсем, не найдя своего места в планах главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.
Добавим, что контракт Дженкинсона, на юношеском уровне поигравшего за сборные Финляндии и Англии, с "лесниками" рассчитан на три года. Дебютировать за свой новый клуб Карл может уже в субботнем матче Чемпионшипа против "Лидса".
Carl Jenkinson is the only person left at Arsenal from this photo of the 2012-13 squad...— Kartikeya Ramanathan (@krtky) August 7, 2019
(via @reddit ) pic.twitter.com/XldmaGYdGu
07.08.2019 13:20
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Очередное "усиление" обороны канониров
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судя по выражению лица на фото, он как-то не особо рад))
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