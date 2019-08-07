Эриксена не будет в "Юнайтед"

Кристиан Эриксен "Манчестер Юнайтед" завершил интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену.

За считанные дни до закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге "шпоры" снизили цену за Эриксена до 50 миллионов фунтов. Это стало вынужденным шагом, ведь контракт Кристиана истекает уже следующим летом.

Однако сейчас Sky Sports и The Telegraph удалось выяснить, что "Юнайтед" отчаялся переманить 27-летнего датчанина. На "Олд Траффорд" уверены, что Эриксен предпочитает перебраться в Испанию, где в его услугах заинтересованы "Реал" и "Атлетико".

В идеале главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хотел бы приобрести своего соотечественника Поля Погба из "Юнайтед", однако сейчас этот трансфер выглядит маловероятным, и Эриксен мог бы стать компромиссным вариантом для буксующего испанского гранда.


Метки Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2353

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  1. lfc-in-my-heart 07.08.2019 13:25 # lfc-in-my-heart
    ливерпуль, не спи, забирай топоря

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  2. ray-black 07.08.2019 13:23 # ray-black
    Не долго музыка играла)

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  3. manutd4life 07.08.2019 13:18 # manutd4life
    Сука бля купите полузащитника. Некому в центре играть.

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  4. januzaj00 07.08.2019 13:12 # januzaj00
    Мата>эриксен

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  5. gerrard08 07.08.2019 13:11 # gerrard08
    Молодец Кристьян, не повелся на бабло.
    Будет лучшим раскладом, если он переберется в реал, а пукпа останется в скаме и продолжит разрушать всю атмосферу)

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  6. keane16 07.08.2019 13:06 # keane16
    не нужен был (с)

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  7. trent 07.08.2019 13:06 # trent
    Всё логично, к сожалению.

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