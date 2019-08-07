Эриксена не будет в "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" завершил интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену.
За считанные дни до закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге "шпоры" снизили цену за Эриксена до 50 миллионов фунтов. Это стало вынужденным шагом, ведь контракт Кристиана истекает уже следующим летом.
Однако сейчас Sky Sports и The Telegraph удалось выяснить, что "Юнайтед" отчаялся переманить 27-летнего датчанина. На "Олд Траффорд" уверены, что Эриксен предпочитает перебраться в Испанию, где в его услугах заинтересованы "Реал" и "Атлетико".
В идеале главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хотел бы приобрести своего соотечественника Поля Погба из "Юнайтед", однако сейчас этот трансфер выглядит маловероятным, и Эриксен мог бы стать компромиссным вариантом для буксующего испанского гранда.
07.08.2019 13:00
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Последние комментарии:
ливерпуль, не спи, забирай топоря
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Не долго музыка играла)
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Сука бля купите полузащитника. Некому в центре играть.
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Мата>эриксен
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Молодец Кристьян, не повелся на бабло.
Будет лучшим раскладом, если он переберется в реал, а пукпа останется в скаме и продолжит разрушать всю атмосферу)
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не нужен был (с)
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Всё логично, к сожалению.
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