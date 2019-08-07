Эриксена не будет в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" завершил интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену.

За считанные дни до закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге "шпоры" снизили цену за Эриксена до 50 миллионов фунтов. Это стало вынужденным шагом, ведь контракт Кристиана истекает уже следующим летом.



Однако сейчас Sky Sports и The Telegraph удалось выяснить, что "Юнайтед" отчаялся переманить 27-летнего датчанина. На "Олд Траффорд" уверены, что Эриксен предпочитает перебраться в Испанию, где в его услугах заинтересованы "Реал" и "Атлетико".



В идеале главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хотел бы приобрести своего соотечественника Поля Погба из "Юнайтед", однако сейчас этот трансфер выглядит маловероятным, и Эриксен мог бы стать компромиссным вариантом для буксующего испанского гранда.