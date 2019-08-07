Диего Форлан повесил бутсы на гвоздь
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 40 лет.
Форлан провел на "Олд Траффорд" всего два с половиной сезона, но оставил достаточно заметный след, успев за этот период выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Суперкубок Англии.
Также Диего довелось поиграть в Европе за "Вильярреал", "Атлетико" и "Интер", собрав с этими клубами еще несколько трофеев.
Больших успехов Форлан достиг и в сборной Уругвая, забив 36 голов в 112 матчах. Вместе с национальной командой Диего выиграл Кубок Америки в 2011, а годом ранее стал обладаем "Золотой бутсы" на Чемпионате Мира в ЮАР.
07.08.2019 12:00
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Последние комментарии:
Помню его переход после ЧМ 2002. Всё таки не всем суждено блистать в АПЛ. Спасибо и удачи!
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удачи
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Он че, все это время играл
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Почти не видел игры в его исполнении, кроме ЧМ в ЮАР, там он был топчиком.
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Сумасшедшая самоотдача была у чувака
Вечный респект
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отдельное спасибо этому топарю за унижение скузни и за победный гол пенсам.
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спасибо, топарик.
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