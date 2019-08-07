Диего Форлан повесил бутсы на гвоздь

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 40 лет.

Форлан провел на "Олд Траффорд" всего два с половиной сезона, но оставил достаточно заметный след, успев за этот период выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Суперкубок Англии.



Также Диего довелось поиграть в Европе за "Вильярреал", "Атлетико" и "Интер", собрав с этими клубами еще несколько трофеев.



Больших успехов Форлан достиг и в сборной Уругвая, забив 36 голов в 112 матчах. Вместе с национальной командой Диего выиграл Кубок Америки в 2011, а годом ранее стал обладаем "Золотой бутсы" на Чемпионате Мира в ЮАР.



