Диего Форлан повесил бутсы на гвоздь

Диего Форлан Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 40 лет.

Форлан провел на "Олд Траффорд" всего два с половиной сезона, но оставил достаточно заметный след, успев за этот период выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Также Диего довелось поиграть в Европе за "Вильярреал", "Атлетико" и "Интер", собрав с этими клубами еще несколько трофеев.

Больших успехов Форлан достиг и в сборной Уругвая, забив 36 голов в 112 матчах. Вместе с национальной командой Диего выиграл Кубок Америки в 2011, а годом ранее стал обладаем "Золотой бутсы" на Чемпионате Мира в ЮАР.


Метки видео, Манчестер Юнайтед, Форлан

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 12:00

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  1. manutd4life 07.08.2019 12:16 # manutd4life
    Помню его переход после ЧМ 2002. Всё таки не всем суждено блистать в АПЛ. Спасибо и удачи!

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  2. mancunia-planet 07.08.2019 12:15 # mancunia-planet
    удачи

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  3. januzaj00 07.08.2019 12:11 # januzaj00
    Он че, все это время играл

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  4. trent 07.08.2019 12:06 # trent
    Почти не видел игры в его исполнении, кроме ЧМ в ЮАР, там он был топчиком.

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  5. selfish 07.08.2019 12:05 # selfish
    Сумасшедшая самоотдача была у чувака
    Вечный респект

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  6. keane16 07.08.2019 12:04 # keane16
    отдельное спасибо этому топарю за унижение скузни и за победный гол пенсам.

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  7. manutd-20champ 07.08.2019 12:02 # manutd-20champ
    спасибо, топарик.

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