"Ювентус" подталкивает Дибалу к переходу в "Тоттенхэм"
Нападающий Пауло Дибала "непоправимо испортит" свои отношения с "Ювентусом", если откажется от перехода в "Тоттенхэм".
Напомним, ранее этим летом "Ювентус" уже согласовал обмен Дибалы на нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, однако — к разочарованию "Ювентуса", "Юнайтед" и Лукаку — сделка сорвалась из-за непомерных финансовых требований Пауло.
Как сообщает Daily Mail, накануне "Ювентус" снова согласился отпустить Дибалу, приняв предложение "Тоттенхэма" в размере 69 миллионов фунтов (75 млн. евро).
Близкий к Дибале источник уверен, что 25-летний игрок сборной Аргентины хочет поработать со своим соотечественником Маурисио Почеттино в Северном Лондоне, но вопрос финансов по-прежнему актуален — Пауло хочет зарплату в 300 тыс. фунтов в неделю.
Учитывая это, "Ювентус" уже предупредил своего игрока, что тот окажется в опале у Маурицио Сарри, если не поумерит свои аппетиты и не покинет Турин. Чемпионы Серии А будут в ярости, если Дибала отвергнет и вторую возможность уйти этим летом.
07.08.2019 11:00
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Че так хотят яро избавиться от него?
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Жаль пацана, выкидывают на мороз.
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Классный игрок, есть у него потенциал, Лэмпард в этом возрасте как раз вышел на топ уровень. Хотел бы такого игрока в Юнайтед, но для ТХ он больше подойдёт, явно Поч сыграет определяющую роль.
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Ламела №2. апл не его тема.
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Нахой Дибила этого, не стоит, кот в мешке и слишком дорог
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Терпения! Всё будет в четверг, Леви так просто никого не наебав не свернёт с пути.
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Лет через 10 все будут просить зарплату 5млн в неделю)
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