"Ювентус" подталкивает Дибалу к переходу в "Тоттенхэм"

Пауло Дибала Нападающий Пауло Дибала "непоправимо испортит" свои отношения с "Ювентусом", если откажется от перехода в "Тоттенхэм".

Напомним, ранее этим летом "Ювентус" уже согласовал обмен Дибалы на нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, однако — к разочарованию "Ювентуса", "Юнайтед" и Лукаку — сделка сорвалась из-за непомерных финансовых требований Пауло.

Как сообщает Daily Mail, накануне "Ювентус" снова согласился отпустить Дибалу, приняв предложение "Тоттенхэма" в размере 69 миллионов фунтов (75 млн. евро).

Близкий к Дибале источник уверен, что 25-летний игрок сборной Аргентины хочет поработать со своим соотечественником Маурисио Почеттино в Северном Лондоне, но вопрос финансов по-прежнему актуален — Пауло хочет зарплату в 300 тыс. фунтов в неделю.

Учитывая это, "Ювентус" уже предупредил своего игрока, что тот окажется в опале у Маурицио Сарри, если не поумерит свои аппетиты и не покинет Турин. Чемпионы Серии А будут в ярости, если Дибала отвергнет и вторую возможность уйти этим летом.


Метки Дибала, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 11:00

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  1. yamateh 07.08.2019 12:17 # yamateh
    Че так хотят яро избавиться от него?

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  2. fc-oil 07.08.2019 11:42 # fc-oil
    Жаль пацана, выкидывают на мороз.

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  3. trent 07.08.2019 11:38 # trent
    Классный игрок, есть у него потенциал, Лэмпард в этом возрасте как раз вышел на топ уровень. Хотел бы такого игрока в Юнайтед, но для ТХ он больше подойдёт, явно Поч сыграет определяющую роль.

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  4. flamic 07.08.2019 11:25 # flamic
    Ламела №2. апл не его тема.

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  5. mancunia-planet 07.08.2019 11:21 # mancunia-planet
    Нахой Дибила этого, не стоит, кот в мешке и слишком дорог

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  6. anabanana94 07.08.2019 11:17 # anabanana94
    Терпения! Всё будет в четверг, Леви так просто никого не наебав не свернёт с пути.

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  7. petertosh 07.08.2019 11:14 # petertosh
    Лет через 10 все будут просить зарплату 5млн в неделю)

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