"Ювентус" подталкивает Дибалу к переходу в "Тоттенхэм"

Нападающий Пауло Дибала "непоправимо испортит" свои отношения с "Ювентусом", если откажется от перехода в "Тоттенхэм".

Напомним, ранее этим летом "Ювентус" уже согласовал обмен Дибалы на нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, однако — к разочарованию "Ювентуса", "Юнайтед" и Лукаку — сделка сорвалась из-за непомерных финансовых требований Пауло.



Как сообщает Daily Mail, накануне "Ювентус" снова согласился отпустить Дибалу, приняв предложение "Тоттенхэма" в размере 69 миллионов фунтов (75 млн. евро).



Близкий к Дибале источник уверен, что 25-летний игрок сборной Аргентины хочет поработать со своим соотечественником Маурисио Почеттино в Северном Лондоне, но вопрос финансов по-прежнему актуален — Пауло хочет зарплату в 300 тыс. фунтов в неделю.



Учитывая это, "Ювентус" уже предупредил своего игрока, что тот окажется в опале у Маурицио Сарри, если не поумерит свои аппетиты и не покинет Турин. Чемпионы Серии А будут в ярости, если Дибала отвергнет и вторую возможность уйти этим летом.