"Лестер" договаривается о покупке Денниса Прата

"Лестер" пытается договориться о покупке полузащитника "Сампдории" Денниса Прата за 20 миллионов фунтов.

На днях клуб с "Кинг Пауэр" продал Харри Магуайра в "Лестер" за 80 млн. фунтов, однако обзавестись заменой англичанину оказалось непросто — Натан Аке из "Борнмута" и Джеймс Тарковски из "Бернли", которыми интересовались "лисы", стоят слишком дорого.



"Лестер" все еще ищет варианты, чтобы арендовать какого-нибудь защитника, но начать тратить вырученные за Магуайра деньги может с игрока другой позиции.



Как сообщает Daily Mirror, главному тренеру "Лестера" Брендану Роджерсу также нужен Прат, который забил два гола и отдал три результативные передачи в 34 матчах прошлого сезона Серии А.



Добавим, что ранее этим летом приобрести 25-летнего бельгийца и его одноклубника Йоакима Андерсена безуспешно пытался "Арсенал".