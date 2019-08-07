"Тоттенхэм" готов отпустить Эриксена за 50 млн. фунтов

По занавес трансферного окна "Тоттенхэм" снизил цену за полузащитника Кристиана Эриксена до 50 миллионов фунтов.

Еще в концовке прошлого сезона президент "шпор" Даниэль Леви просил за Эриксена колоссальную сумму в 130 млн. фунтов, однако найти столь щедрого покупателя на игрока с истекающим через год контрактом ему не удалось.



Не удалось "Тоттенхэму" и склонить Кристиана к новой сделке. 27-летний датчанин публично заявил, что открыт к новому испытанию, дав понять, что не свяжет свое будущее с лондонским клубом.



Таким образом, над "шпорами" нависла реальная угроза лишиться Эриксена следующим летом безо всякой компенсации, и эта ситуация, утверждает Daily Mirror, заставила Леви снизить цену за ключевого игрока аж на 70 млн. фунтов.



Теперь Кристиан доступен всего за 50 млн. фунтов, и это сразу же привлекло интерес "Манчестер Юнайтед". Правда, на "Олд Траффорд" надеются заплатить за полузащитника еще меньше.