"Тоттенхэм" готов отпустить Эриксена за 50 млн. фунтов
По занавес трансферного окна "Тоттенхэм" снизил цену за полузащитника Кристиана Эриксена до 50 миллионов фунтов.
Еще в концовке прошлого сезона президент "шпор" Даниэль Леви просил за Эриксена колоссальную сумму в 130 млн. фунтов, однако найти столь щедрого покупателя на игрока с истекающим через год контрактом ему не удалось.
Не удалось "Тоттенхэму" и склонить Кристиана к новой сделке. 27-летний датчанин публично заявил, что открыт к новому испытанию, дав понять, что не свяжет свое будущее с лондонским клубом.
Таким образом, над "шпорами" нависла реальная угроза лишиться Эриксена следующим летом безо всякой компенсации, и эта ситуация, утверждает Daily Mirror, заставила Леви снизить цену за ключевого игрока аж на 70 млн. фунтов.
Теперь Кристиан доступен всего за 50 млн. фунтов, и это сразу же привлекло интерес "Манчестер Юнайтед". Правда, на "Олд Траффорд" надеются заплатить за полузащитника еще меньше.
07.08.2019 09:00
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Последние комментарии:
Клопп, не спи, сука!
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130-70=50? Счетоводы!
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http://fapl.ru/posts/26057/ - время (((((
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Не смысла торговаться, можно и 50 лямов за него отдать
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Реал согласовал приобретение Фабиньо из Ливерпуля. Во всяком случае, об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Colombiano.
По информации источника, сумма трансфера составит 65 миллионов евро. Еще десять Ливерпуль может получить в виде бонусов.
Фабиньо подпишет контракт с мадридским клубом на пять лет – до лета 2024.
Если переход осуществится, то Фабиньо вернется в Реал, за который уже выступал в сезоне-2012/13 перед уходом в Монако
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Манки надеются... Когда надо было состригать ненужный ноготь с грибком в виде Санчеса то они тупят и его оставляют, когда их доят лестерширцы на заще за 80 лямов тоже ноль, а тут давнюю мечту осуществить стоит каких-то 50 так скиньте цену ещё больше. Точно там цыган ушел из клуба?
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Леви что-то мутит грандиозное я полагаю, осталось совсем немного, посмотрим.
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В ЛФК его.
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