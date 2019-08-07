"Тоттенхэм" готов отпустить Эриксена за 50 млн. фунтов

Кристиан Эриксен По занавес трансферного окна "Тоттенхэм" снизил цену за полузащитника Кристиана Эриксена до 50 миллионов фунтов.

Еще в концовке прошлого сезона президент "шпор" Даниэль Леви просил за Эриксена колоссальную сумму в 130 млн. фунтов, однако найти столь щедрого покупателя на игрока с истекающим через год контрактом ему не удалось.

Не удалось "Тоттенхэму" и склонить Кристиана к новой сделке. 27-летний датчанин публично заявил, что открыт к новому испытанию, дав понять, что не свяжет свое будущее с лондонским клубом.

Таким образом, над "шпорами" нависла реальная угроза лишиться Эриксена следующим летом безо всякой компенсации, и эта ситуация, утверждает Daily Mirror, заставила Леви снизить цену за ключевого игрока аж на 70 млн. фунтов.

Теперь Кристиан доступен всего за 50 млн. фунтов, и это сразу же привлекло интерес "Манчестер Юнайтед". Правда, на "Олд Траффорд" надеются заплатить за полузащитника еще меньше.


Метки Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 09:00

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  1. fowler9 07.08.2019 09:42 # fowler9
    Клопп, не спи, сука!

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  2. sparky 07.08.2019 09:32 # sparky
    130-70=50? Счетоводы!

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  3. anabanana94 07.08.2019 09:18 # anabanana94
    http://fapl.ru/posts/26057/ - время (((((

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  4. dragonishka 07.08.2019 09:17 # dragonishka
    Не смысла торговаться, можно и 50 лямов за него отдать

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  5. maxll 07.08.2019 09:10 # maxll
    Реал согласовал приобретение Фабиньо из Ливерпуля. Во всяком случае, об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Colombiano.

    По информации источника, сумма трансфера составит 65 миллионов евро. Еще десять Ливерпуль может получить в виде бонусов.

    Фабиньо подпишет контракт с мадридским клубом на пять лет – до лета 2024.

    Если переход осуществится, то Фабиньо вернется в Реал, за который уже выступал в сезоне-2012/13 перед уходом в Монако

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  6. maxll 07.08.2019 09:05 # maxll
    Манки надеются... Когда надо было состригать ненужный ноготь с грибком в виде Санчеса то они тупят и его оставляют, когда их доят лестерширцы на заще за 80 лямов тоже ноль, а тут давнюю мечту осуществить стоит каких-то 50 так скиньте цену ещё больше. Точно там цыган ушел из клуба?

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  7. anabanana94 07.08.2019 09:04 # anabanana94
    Леви что-то мутит грандиозное я полагаю, осталось совсем немного, посмотрим.

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  8. slash-lfc 07.08.2019 09:03 # slash-lfc
    В ЛФК его.

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