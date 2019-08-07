"Челси" может избавиться от Дринкуотера
Сразу несколько клубов Премьер-Лиги готовы избавить "Челси" от обузы в лице полузащитника Данни Дринкуотера.
Два года назад "синие" приобрели Дринкуотера у "Лестера" за 35 миллионов фунтов, заключив с Данни контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю.
29-летний англичанин совершенно не проявил себя на "Стэмфорд Бридж", сыграв 23 матча за эти два года, а теперь из-за своей высокой стоимости и внушительной зарплаты никак не может уйти в другой клуб.
Еще недавно пресса сообщала, что у "Челси" нет предложений по Дринкуотеру, однако приближение трансферного дедлайна заставило клубы активизироваться.
По информации Goal, свои запросы насчет Данни сделали "Норвич" и "Брайтон", но эти клубы все еще сомневаются, смогут ли позволить себе игрока.
Daily Mail в свою очередь добавляет, что "Бернли" обратился насчет аренды Дринкуотера на сезон 2019/20. За неимением других вариантов "Челси" может согласиться на этот.
07.08.2019 08:15
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Выбирая между Дринквоутером и Бакайоко - выбор вполне очевиден. Я немного даже удивлён, что Лэмпард не серьёзно отнёсся к персоне Данни, как опорник в паре с Канте он не самый последний игрок. Да, купили Ковачича, есть Жоржиньо. Но сезон не 38 матчей, а почти в двое больше. Лофтус-Чик вернётся еще не скоро, Баркли и Маунта наигрывают на другую роль, всё таки я считаю не помешал бы. Особенно сегодня в этот не самый простой момент.
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