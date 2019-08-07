Мойзе Кин планирует забить минимум семь голов в новом сезоне
Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин заявил, что ставит перед собой цель забить минимум семь голов в своем дебютном английском сезоне.
19-летний Кин прибыл на "Гудисон Парк" из "Эвертона" с огромными авансами. Юный итальянец, забивавший каждые 89 минут в Серии А, даже называется "новым Ромелу Лукаку".
Однако Мойзе не ставит перед собой каких-то персональных амбициозных целей на сезон 2019/20 и пока не планирует бороться за "Золотую бутсу" Премьер-Лиги.
"Я бы сказал, что забью минимум семь голов. Но я способен забивать больше", — цитирует Кина Liverpool Echo.
Также Кин рассказал, что хочет помочь команде Марку Силвы ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.
"Каждый игрок мечтает помочь своему клубу выйти в Лигу Чемпионов. Эти амбиции есть и у меня, и я хочу, чтобы "Эвертон" выступал в Лиге Чемпионов", — добавил Кин.
07.08.2019 07:00
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Пацан шарит, лучше ставить реальные и достижимые цели, чем летать в облаках и мнить, что я забью 20 голов. Сначала забей 7, потом 10, а потом уже 15-20. Все постепенно.
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это внебрачный сын очко кина?
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