Мойзе Кин планирует забить минимум семь голов в новом сезоне

Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин заявил, что ставит перед собой цель забить минимум семь голов в своем дебютном английском сезоне.

19-летний Кин прибыл на "Гудисон Парк" из "Эвертона" с огромными авансами. Юный итальянец, забивавший каждые 89 минут в Серии А, даже называется "новым Ромелу Лукаку".



Однако Мойзе не ставит перед собой каких-то персональных амбициозных целей на сезон 2019/20 и пока не планирует бороться за "Золотую бутсу" Премьер-Лиги.



"Я бы сказал, что забью минимум семь голов. Но я способен забивать больше", — цитирует Кина Liverpool Echo.



Также Кин рассказал, что хочет помочь команде Марку Силвы ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.



"Каждый игрок мечтает помочь своему клубу выйти в Лигу Чемпионов. Эти амбиции есть и у меня, и я хочу, чтобы "Эвертон" выступал в Лиге Чемпионов", — добавил Кин.