Руни: "В "Дерби" прежде всего буду игроком"
Нападающий Уэйн Руни заявил, что в первую очередь он направляется в "Дерби" как игрок и уже затем — как тренер.
Накануне "Дерби" объявил о подписании контракта с легендой английского футбола — Руни присоединится к "баранам" в январе в качестве играющего тренера.
33-летний Уэйн рад, что будет ассистировать Филлипу Коку, но основную пользу надеется приносить именно на футбольном поле.
"Прежде всего я игрок. Я могу многое дать этой команде".
"В первую очередь я хочу играть и помогать команде. Во-вторых, я хочу учиться у Филлипа и его штаба, набираясь опыта, чтобы к моменту завершения игровой карьеры я мог сделать этот следующий шаг".
"Когда мне предоставилась эта возможность, я поговорил с Филлипом по телефону. После этого я был счастлив и хотел отправиться сюда", — цитирует Руни Sky Sports.
07.08.2019 06:00
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