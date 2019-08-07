Руни: "В "Дерби" прежде всего буду игроком"

Нападающий Уэйн Руни заявил, что в первую очередь он направляется в "Дерби" как игрок и уже затем — как тренер.

Накануне "Дерби" объявил о подписании контракта с легендой английского футбола — Руни присоединится к "баранам" в январе в качестве играющего тренера.



33-летний Уэйн рад, что будет ассистировать Филлипу Коку, но основную пользу надеется приносить именно на футбольном поле.



"Прежде всего я игрок. Я могу многое дать этой команде".



"В первую очередь я хочу играть и помогать команде. Во-вторых, я хочу учиться у Филлипа и его штаба, набираясь опыта, чтобы к моменту завершения игровой карьеры я мог сделать этот следующий шаг".



"Когда мне предоставилась эта возможность, я поговорил с Филлипом по телефону. После этого я был счастлив и хотел отправиться сюда", — цитирует Руни Sky Sports.