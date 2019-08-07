Представители Озила направлятся в Вашингтон

Месут Озил Представители полузащитника "Арсенала" Месута Озила проведут переговоры с клубом МЛС "Ди Си Юнайтед" в Вашингтоне на следующей неделе.

После невыразительного прошлого сезона в исполнении Озила "канонирам" пока не удалось найти покупателя на 30-летнего немца, зарабатывающего на "Эмирейтс" 350 тысяч фунтов в неделю.

Однако отъезд Месута из Лондона все еще возможен, и помочь "Арсеналу" с этим может Уэйн Руни, который во вторник заключил контракт с "Дерби".

Руни задержится в МЛС до января, и до тех пор "Ди Си Юнайтед" надеется обзавестись новой большой звездой мирового масштаба. По информации Daily Mirror, на эту роль американцы приметили как раз Озила.

На следующей неделе, когда трансферное окно в Премьер-Лиге уже закроется, представители Озила собираются выслушать условия, которые их клиенту готов предложить "Ди Си Юнайтед".


Метки Арсенал, Ди Си Юнайтед, Озил

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2019 00:05

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  1. ska-skvo 07.08.2019 01:27 # ska-skvo
    Было бы здорово

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  2. flamic 07.08.2019 00:07 # flamic
    готов оплатить билет во втором классе

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