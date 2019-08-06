Новые предложения "Эвертона" по Дукуре и Захе отклонены

Новые предложения "Эвертона" о покупке полузащитника "Уотфорда" Абдулая Дукуре и вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи были отклонены.

Напомним, лишь накануне "Уотфорд" отказался продать Дукуре "ирискам" за 32 миллиона фунтов. Это не остановило мерсисайдский клуб, который сегодня вернулся с увеличенной до 36.7 млн. суммой.



Однако ответ "шершней" снова был отрицательным, сообщает Sky Sports. Клуб с "Викаридж Роуд" не заинтересован в продаже 26-летнего француза, у которого остается еще четыре года по контракту.



Также "Эвертон" потерпел неудачу в своем стремлении заполучить Заху. По информации Daily Mail, "Пэлас" отверг улучшенное предложение "ирисок" в 70 млн. фунтов плюс Джеймс Маккарти и Дженк Тосун.



Как и "Уотфорд", "орлы" заняли жесткую позицию в отношении своей звезды и намерены сохранить Уилфрида любой ценой.