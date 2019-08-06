Лукаку остается в Бельгии, вопреки ожиданиям "Юнайтед"

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку остается в Бельгии, несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" ожидал увидеть своего игрока в Каррингтоне во вторник.

Напомним, накануне Лукаку был замечен на базе "Андерлехта" в Бельгии. Ромелу провел тренировочное занятие в расположении своего клуба с разрешения "Юнайтед".

Это разрешение действовало только на понедельник, и уже сегодня Лукаку должен был приехать в Каррингтон, утверждает Sky Sports.

Однако 26-летний нападающий ослушался клуб, который платит ему зарплату, и остался на родине, дожидаясь, как решится вопрос с его будущим.

В услугах Ромелу по-прежнему заинтересованы "Ювентус" и "Интер", причем последние, утверждает Sky Sports, улучшили свое предложение до 68 миллионов фунтов, включая бонусы, однако "красные дьяволы" вновь ответили отказом и хотят за Лукаку 79 млн.


Метки Андерлехт, Интер, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 21:00

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  1. h22o 06.08.2019 21:14 # h22o
    lol, Погба и Лу развалят оончательно эту помойку Вуди

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  2. barstreetboy 06.08.2019 21:13 # barstreetboy
    Отличная расовая политика сульшера

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  3. mancunia-planet 06.08.2019 21:13 # mancunia-planet
    перешёл, в Андерлехт)

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