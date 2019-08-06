Лукаку остается в Бельгии, вопреки ожиданиям "Юнайтед"

Нападающий Ромелу Лукаку остается в Бельгии, несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" ожидал увидеть своего игрока в Каррингтоне во вторник.

Напомним, накануне Лукаку был замечен на базе "Андерлехта" в Бельгии. Ромелу провел тренировочное занятие в расположении своего клуба с разрешения "Юнайтед".



Это разрешение действовало только на понедельник, и уже сегодня Лукаку должен был приехать в Каррингтон, утверждает Sky Sports.



Однако 26-летний нападающий ослушался клуб, который платит ему зарплату, и остался на родине, дожидаясь, как решится вопрос с его будущим.



В услугах Ромелу по-прежнему заинтересованы "Ювентус" и "Интер", причем последние, утверждает Sky Sports, улучшили свое предложение до 68 миллионов фунтов, включая бонусы, однако "красные дьяволы" вновь ответили отказом и хотят за Лукаку 79 млн.