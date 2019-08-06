"Тоттенхэм" заинтересован в Коутиньо
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо действительно может вернуться в Премьер-Лигу этим летом, но не обязательно в "Арсенал".
На протяжении вторника международная пресса сообщает противоречивую информацию насчет перехода Коутиньо в "Арсенал" на правах аренды. L'Equipe и вовсе считает, что сделка уже заключена.
По информации The Guardian, руководство "Барселоны" и представители Коутиньо действительно ищут новое пристанище для Филиппе, который открыт к отъезду с "Ноу Камп" после полутора мучительных лет в клубе.
Таким образом, 27-летний бразилец был предложен нескольким клубам Премьер-Лиги. Как утверждает ESPN, в реальности "Арсенал" не заинтересован в Коутиньо, зато возможность подписать Филиппе привлекла внимание "Тоттенхэма".
Об аренде Коутиньо также подумывает "Манчестер Юнайтед", однако именно "Тоттенхэм" называется наиболее вероятным направлением для экс-игрока "Ливерпуля". Правда, чтобы Филиппе перебрался в Лондон, "шпоры" должны отпустить Кристиана Эриксена и не суметь заполучить Джовани Ло Чельсо или Бруну Фернандеша.
06.08.2019 20:00
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Бля, в таком случае, лучше оставить Эриксена и отдать его бесплатно в следующем году, чем 25 лямов платить за Коутиньо без права выкупа последующего, очень странно всё получается, не похоже на Тоттенхэм априори не должно такого случится, или Ло Чельсо или Бруно! Нахуй не нужен этот Коутиньо!
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Могу только предложить, что учитывая отношение Леви к деньгам, он не допустит таких убытков (40-60 млн или ничего) и Эриксен будет продан. А зная Леви могу предложить, что продадут его за границу. Учитывая то, что Перес держит в голове Моуриньо в случае увольнения Зидана и знает о плохих отношениях Жозе и Погба (да и в принципе не хочет покупать его за бешеные деньги и предлагал вариант с Кристианом), то наиболее вероятным клубом станет именно Реал. Сейчас на рынке творится такая суматоха, что можно только гадать и предполагать и многие большие трансферы будут совершены на самой ленточке. Один большой трансфер должен спровоцировать цепную реакцию.
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Да на хрен кому этот шалапай нужен в аренду за 25-30 мультов!?)))
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Единственный вариант при котором Фил может реанимировать свою карьеру.
В ПСЖ отказались взять его в обмен на Неймара, вариант с Арсеналом заранее проигрышный, в МЮ он не пойдет из-за привязанности к Ливерпулю (но это не факт). А с учётом того что Неймар всё таки вернётся в аренду с правом выкупа, то Коутиньо в виду ненадобности и тяжёлой зарплаты надо избавляться.
Уверен, что Почетино сможет интегрировать его в состав команды, а сумма в 20-25 млн за аренду (думаю, что её можно сбить) является смешной для игрока такого класса и не даёт вариантов Тоттенхэму оказаться в проигрышной позиции. Ещё один плюс - игровые стили Ливерпуля и Тоттенхэма, в них есть сходства, уже много статей читал об этом.
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Эриксена в лфк
Котинхо в ттх
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Ладно хоть не в Шэфилд
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Да ну. Дичь какая то.
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