"Тоттенхэм" заинтересован в Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо действительно может вернуться в Премьер-Лигу этим летом, но не обязательно в "Арсенал".

На протяжении вторника международная пресса сообщает противоречивую информацию насчет перехода Коутиньо в "Арсенал" на правах аренды. L'Equipe и вовсе считает, что сделка уже заключена.



По информации The Guardian, руководство "Барселоны" и представители Коутиньо действительно ищут новое пристанище для Филиппе, который открыт к отъезду с "Ноу Камп" после полутора мучительных лет в клубе.



Таким образом, 27-летний бразилец был предложен нескольким клубам Премьер-Лиги. Как утверждает ESPN, в реальности "Арсенал" не заинтересован в Коутиньо, зато возможность подписать Филиппе привлекла внимание "Тоттенхэма".



Об аренде Коутиньо также подумывает "Манчестер Юнайтед", однако именно "Тоттенхэм" называется наиболее вероятным направлением для экс-игрока "Ливерпуля". Правда, чтобы Филиппе перебрался в Лондон, "шпоры" должны отпустить Кристиана Эриксена и не суметь заполучить Джовани Ло Чельсо или Бруну Фернандеша.