"Вест Хэм" купил португальского таланта

"Вест Хэм" объявил о приобретении центрального защитника "Боавишты" Гонсалу Кардозу. Сделка оценивается в 2.8 млн. фунтов.

Кардозу дебютировал за первую команду "Боавишты" в минувшем сезоне, когда ему было 17 лет. Гонсалу сыграл только 15 матчей в рамках португальского первенства, но этого оказалось достаточно, чтобы заинтересовать некоторые из крупнейших клубов Европы.



Однако 18-летний защитник выбрал для продолжения своей карьеры "Вест Хэм", сегодня заключив контракт до 2024 года. За "молотобойцев" Кардозу будет выступать под 20-м номером.



"Наши скауты очень внимательно следили за его развитием, и мы очень рады заполучить его к себе. Он продемонстрировал впечатляющий прогресс не только на клубном, но и на международном уровне, добравшись со сборной Португалии до финала Чемпионате Европы U-19 этим летом".



"Конечно, это приобретение на будущее, у него огромный потенциал, но мы чувствуем, что с физической и технической точки зрения он уже готов к первой команде", — сообщил спортивный директор "Вест Хэма" Марио Хусильос.