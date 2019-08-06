"Тоттенхэм" договорился с Бруну Фернандешем

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш согласовал условия личного контракта с "Тоттенхэмом".

В концовке трансферного окна "шпоры" ведет переговоры по Фернандешу и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис", причем могут подписать обоих, если "Манчестер Юнайтед" все-таки удастся переманить из Северного Лондона Кристиана Эриксена.



По информации Daily Mail, "Тоттенхэм" уже заручился согласием Фернандеша на переход, а сам игрок сообщил "Спортингу" о желании продолжить карьеру в команде Маурисио Почеттино.



Однако у двух клубов пока остаются разногласия насчет стоимости 24-летнего португальца. Прибывшая в Лиссабон делегация "шпор" предложила за Бруну 46 миллионов фунтов и еще более 10 млн. фунтов в виде бонусов, однако "Спортинг" хочет за свою звезду не менее 64.5 млн. фунтов.



В данный момент "Тоттенхэм" не готов заплатить столько, сколько просит "Спортинг", однако у двух клубов остается еще двое суток, чтобы попытаться достичь компромисса.