"Тоттенхэм" договорился с Бруну Фернандешем
Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш согласовал условия личного контракта с "Тоттенхэмом".
В концовке трансферного окна "шпоры" ведет переговоры по Фернандешу и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис", причем могут подписать обоих, если "Манчестер Юнайтед" все-таки удастся переманить из Северного Лондона Кристиана Эриксена.
По информации Daily Mail, "Тоттенхэм" уже заручился согласием Фернандеша на переход, а сам игрок сообщил "Спортингу" о желании продолжить карьеру в команде Маурисио Почеттино.
Однако у двух клубов пока остаются разногласия насчет стоимости 24-летнего португальца. Прибывшая в Лиссабон делегация "шпор" предложила за Бруну 46 миллионов фунтов и еще более 10 млн. фунтов в виде бонусов, однако "Спортинг" хочет за свою звезду не менее 64.5 млн. фунтов.
В данный момент "Тоттенхэм" не готов заплатить столько, сколько просит "Спортинг", однако у двух клубов остается еще двое суток, чтобы попытаться достичь компромисса.
06.08.2019 18:00
Просмотров: 1734
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Такое ощущение, что Тоттенхэм играет интересом МЮ, создавая ложную возможность, чтобы те не лезли к Бруно. В итоге, МЮ, вполне может быть, не получит ни того, ни другого.
(ответить)
Не тот ли это топарь который со Спортингом накануне слил суперкубок Бенфике 5-0 и еще и желтую хапнул???)))))))))))))
(ответить)
норм, значит Эриксен в МЮ, Бруно этот днищем оказался.
(ответить)
Хехе, дело в шляпе, WELCOME BRUNO!!!!!!!!!!!!
(ответить)
теперь можно отпускать Дайера и Кейна в МЮ
(ответить)
Эриксен или Фернандеш? Тоже на самый очевидный выбор, хз хз
(ответить)
Ну продадут В МЮ Эриксена и будут деньги
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий