"Тоттенхэм" договорился с Бруну Фернандешем

Бруну Фернандеш Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш согласовал условия личного контракта с "Тоттенхэмом".

В концовке трансферного окна "шпоры" ведет переговоры по Фернандешу и Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис", причем могут подписать обоих, если "Манчестер Юнайтед" все-таки удастся переманить из Северного Лондона Кристиана Эриксена.

По информации Daily Mail, "Тоттенхэм" уже заручился согласием Фернандеша на переход, а сам игрок сообщил "Спортингу" о желании продолжить карьеру в команде Маурисио Почеттино.

Однако у двух клубов пока остаются разногласия насчет стоимости 24-летнего португальца. Прибывшая в Лиссабон делегация "шпор" предложила за Бруну 46 миллионов фунтов и еще более 10 млн. фунтов в виде бонусов, однако "Спортинг" хочет за свою звезду не менее 64.5 млн. фунтов.

В данный момент "Тоттенхэм" не готов заплатить столько, сколько просит "Спортинг", однако у двух клубов остается еще двое суток, чтобы попытаться достичь компромисса.


Метки Спортинг, Тоттенхэм, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 18:00

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Все комментарии к этой новости

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  1. manchester-united 06.08.2019 19:04 # manchester-united
    Такое ощущение, что Тоттенхэм играет интересом МЮ, создавая ложную возможность, чтобы те не лезли к Бруно. В итоге, МЮ, вполне может быть, не получит ни того, ни другого.

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  2. arhangel777 06.08.2019 18:47 # arhangel777
    Не тот ли это топарь который со Спортингом накануне слил суперкубок Бенфике 5-0 и еще и желтую хапнул???)))))))))))))

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  3. alexomck 06.08.2019 18:45 # alexomck
    норм, значит Эриксен в МЮ, Бруно этот днищем оказался.

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  4. anabanana94 06.08.2019 18:23 # anabanana94
    Хехе, дело в шляпе, WELCOME BRUNO!!!!!!!!!!!!

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  5. pistolero-lfc 06.08.2019 18:22 # pistolero-lfc
    теперь можно отпускать Дайера и Кейна в МЮ

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  6. mancunia-planet 06.08.2019 18:13 # mancunia-planet
    Эриксен или Фернандеш? Тоже на самый очевидный выбор, хз хз

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  7. vandersexxx 06.08.2019 18:08 # vandersexxx
    Ну продадут В МЮ Эриксена и будут деньги

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