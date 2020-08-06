"Арсенал" продал Косьелни в "Бордо"

Лоран Косьелни Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни официально перешел в "Бордо" по сделке стоимостью 5 миллионов евро (4.6 млн. фунтов).

Ранее этим летом Косьелни шокировал "Арсенал", отказавшись поехать с командой в предсезонное турне по Америке и потребовав трансфера во Францию.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери до последнего пытался переубедить 33-летнего защитника, однако примирительные переговоры завершились провалом.

Таким образом, "Арсенал" позволил Косьелни вернуться на родину. Пройдя медицинское обследование, сегодня Лоран заключил контракт с "Бордо".

Добавим, что за девять сезонов в "Арсенале" Косьелни сыграл 353 матча, трижды завоевав Кубок Англии. На "Эмирейтс" у Лорана оставался один год по контракту.


Метки Арсенал, Бордо, Косьелни, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 17:20

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Последние комментарии:




  1. arsenalekc 06.08.2019 19:37 # arsenalekc
    Удачи Косу!

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  2. fc-oil 06.08.2019 18:48 # fc-oil
    гг у вас кто в обороне будет играть?

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  3. pistolero-lfc 06.08.2019 18:23 # pistolero-lfc
    входит в топ-5 защитников АПЛ (с)

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  4. slash-lfc 06.08.2019 17:41 # slash-lfc
    Очередная лехенда и пикитан гг.

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  5. mancunia-planet 06.08.2019 17:38 # mancunia-planet
    В какой то из сезонов был топчиком конкретным, Нани ещё тогда за МЮ играл, те времена. Так то середняк лютый в целом.

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  6. minion1 06.08.2019 17:36 # minion1
    Без него Франция выиграла ЧМ, без него Арсенал выиграет АПЛ

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