"Арсенал" продал Косьелни в "Бордо"
Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни официально перешел в "Бордо" по сделке стоимостью 5 миллионов евро (4.6 млн. фунтов).
Ранее этим летом Косьелни шокировал "Арсенал", отказавшись поехать с командой в предсезонное турне по Америке и потребовав трансфера во Францию.
Главный тренер "канониров" Унаи Эмери до последнего пытался переубедить 33-летнего защитника, однако примирительные переговоры завершились провалом.
Таким образом, "Арсенал" позволил Косьелни вернуться на родину. Пройдя медицинское обследование, сегодня Лоран заключил контракт с "Бордо".
Добавим, что за девять сезонов в "Арсенале" Косьелни сыграл 353 матча, трижды завоевав Кубок Англии. На "Эмирейтс" у Лорана оставался один год по контракту.
06.08.2019 17:20
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Последние комментарии:
Удачи Косу!
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гг у вас кто в обороне будет играть?
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входит в топ-5 защитников АПЛ (с)
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Очередная лехенда и пикитан гг.
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В какой то из сезонов был топчиком конкретным, Нани ещё тогда за МЮ играл, те времена. Так то середняк лютый в целом.
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Без него Франция выиграла ЧМ, без него Арсенал выиграет АПЛ
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