"Арсенал" продал Косьелни в "Бордо"

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни официально перешел в "Бордо" по сделке стоимостью 5 миллионов евро (4.6 млн. фунтов).

Ранее этим летом Косьелни шокировал "Арсенал", отказавшись поехать с командой в предсезонное турне по Америке и потребовав трансфера во Францию.



Главный тренер "канониров" Унаи Эмери до последнего пытался переубедить 33-летнего защитника, однако примирительные переговоры завершились провалом.



Таким образом, "Арсенал" позволил Косьелни вернуться на родину. Пройдя медицинское обследование, сегодня Лоран заключил контракт с "Бордо".



Добавим, что за девять сезонов в "Арсенале" Косьелни сыграл 353 матча, трижды завоевав Кубок Англии. На "Эмирейтс" у Лорана оставался один год по контракту.