"Арсенал" может подписать Упамекано и Коутиньо

"Арсенал" сделал предложение о покупке центрального защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано и может арендовать плеймейкера "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Ранее во вторник стало известно, что "канониры" согласились продать своего капитана Лорана Косьелни в "Бордо". Это заставляет "Арсенал" срочно искать усиление центра обороны до назначенного на четверг трансферного дедлайна.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Арсенал" сделал предложение стоимостью 55 миллионов фунтов о покупке Упамекано, однако "РБ Лейпциг" ответил на него отказом.



Тем не менее, "канониры" все еще надеются договориться и готовы использовать свое юное дарование Эмиля Смит-Роу, вернуть которого после аренды в прошлом сезоне мечтает "РБ Лейпциг", как рычаг.



Тем временем, L'Equipe утверждает, что спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи договорился с "Барселоной", своим бывшим клубом, об аренде Коутиньо на сезон 2019/20. Сделка по экс-игроку "Ливерпуля" называется "заключенной".