Де Брюйне: "Родри — идеальное приобретение для "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что Родри идеально подошел его команде.

Этим летом "горожане" обновили свой трансферный рекорд, заплатив 62.5 млн. фунтов "Атлетико" за Родри, который в перспективе должен стать преемником Фернандиньо.



23-летний испанец проявил себя с лучшей стороны в победном для "Сити" матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в минувший уикенд, и Де Брюйне очень доволен, с каким партнером ему теперь приходится играть в центре поля.



"Он был очень хорош. Он идеально нам подошел".



"Думаю, в последние годы мы совершали очень хорошие трансферы. Вы видите, что к нам приходят молодые таланты, которые способны играть в нашем стиле. Они сами хотят этого".



"Думаю, Родри — идеальный опорный полузащитник для нашего стиля игры. У нас это очень сложная позиция. Здесь необходимы определенные навыки, и немногим игрокам это под силу".



"Как вы знаете, мы очень хороши с мячом. Поэтому ты не можешь только хорошо обороняться — ты также должен уметь атаковать".



"Думаю, он феноменально провел предсезонный период и так же тренировался. Это хороший знак, когда новичок сразу может демонстрировать такой уровень", —цитирует Де Брюйне Sky Sports.