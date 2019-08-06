"Юнайтед" надеется купить Эриксена

"Манчестер Юнайтед" хочет согласовать приобретение полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена до закрытия трансферного окна в четверг.

Ранее этим летом Эриксена сватали в "Реал", "Ювентус" и "Атлетико", однако установленная "шпорами" цена в 130 миллионов фунтов за игрока с истекающим через год контрактом отпугнула всех.



Как сообщает The Telegraph, "Юнайтед" надеется, что приближение трансферного дедлайна заставит "Тоттенхэм" снизить цену за Кристиана, ведь иначе лондонцы будут рисковать лишиться ключевого игрока следующим летом безо всякой компенсации.



Сами "шпоры" продолжают работать над трансферами Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис" и Бруну Фернандеша из "Спортинга", независимо от ситуации с 27-летним датчанином.