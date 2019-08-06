"Юнайтед" надеется купить Эриксена

Кристиан Эриксен "Манчестер Юнайтед" хочет согласовать приобретение полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена до закрытия трансферного окна в четверг.

Ранее этим летом Эриксена сватали в "Реал", "Ювентус" и "Атлетико", однако установленная "шпорами" цена в 130 миллионов фунтов за игрока с истекающим через год контрактом отпугнула всех.

Как сообщает The Telegraph, "Юнайтед" надеется, что приближение трансферного дедлайна заставит "Тоттенхэм" снизить цену за Кристиана, ведь иначе лондонцы будут рисковать лишиться ключевого игрока следующим летом безо всякой компенсации.

Сами "шпоры" продолжают работать над трансферами Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис" и Бруну Фернандеша из "Спортинга", независимо от ситуации с 27-летним датчанином.


Метки Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2569

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Последние комментарии:




  1. alexomck 06.08.2019 16:45 # alexomck
    не факт, что в старт МЮ пройдёт, будем посмотреть.

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  2. electric 06.08.2019 16:35 # electric
    Сгниёт в тени покбы. Приятного просмотра.

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  3. manchester-united 06.08.2019 16:28 # manchester-united
    Было бы топово. Ему подошел бы 10 номер. А то дали ссаному Рэшфорду при том, что он его пока вообще не заслужил.

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  4. manutd-20champ 06.08.2019 16:26 # manutd-20champ
    сейчас бы почитать высер пиздалеры.

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  5. mc-od 06.08.2019 16:24 # mc-od
    Топ, без б. Плюс, "характер нордический", без всякой покбоковской инстаграмщины и тому подобной фигни.)) Удачи соседям!

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  6. makeewadim 06.08.2019 16:01 # makeewadim
    А зачем ему МЮ?? Я подозревал, что он талантливый баран.. но, что бы на столько)) в чём прикол.. Он больше смахивает на обиженного, который хочет, что то доказать любыми путями и способами.

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  7. pistolero-lfc 06.08.2019 15:33 # pistolero-lfc
    сейчас бы играть в финале ЛЧ и переходить в клуб барахтающийся в ЛЕ

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  8. superperez101 06.08.2019 15:19 # superperez101
    если купят эриксона то манки считай в четверке
    челси и арсенал в пролете

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  9. mancunia-planet 06.08.2019 15:15 # mancunia-planet
    Это охуенно, хоть и дорого, проверенный топ

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  10. anabanana94 06.08.2019 15:06 # anabanana94
    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  11. sisyazavr 06.08.2019 15:04 # sisyazavr
    MU klub pidarasov

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