"Юнайтед" надеется купить Эриксена
"Манчестер Юнайтед" хочет согласовать приобретение полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена до закрытия трансферного окна в четверг.
Ранее этим летом Эриксена сватали в "Реал", "Ювентус" и "Атлетико", однако установленная "шпорами" цена в 130 миллионов фунтов за игрока с истекающим через год контрактом отпугнула всех.
Как сообщает The Telegraph, "Юнайтед" надеется, что приближение трансферного дедлайна заставит "Тоттенхэм" снизить цену за Кристиана, ведь иначе лондонцы будут рисковать лишиться ключевого игрока следующим летом безо всякой компенсации.
Сами "шпоры" продолжают работать над трансферами Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис" и Бруну Фернандеша из "Спортинга", независимо от ситуации с 27-летним датчанином.
06.08.2019 15:00
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не факт, что в старт МЮ пройдёт, будем посмотреть.
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Сгниёт в тени покбы. Приятного просмотра.
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Было бы топово. Ему подошел бы 10 номер. А то дали ссаному Рэшфорду при том, что он его пока вообще не заслужил.
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сейчас бы почитать высер пиздалеры.
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Топ, без б. Плюс, "характер нордический", без всякой покбоковской инстаграмщины и тому подобной фигни.)) Удачи соседям!
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А зачем ему МЮ?? Я подозревал, что он талантливый баран.. но, что бы на столько)) в чём прикол.. Он больше смахивает на обиженного, который хочет, что то доказать любыми путями и способами.
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сейчас бы играть в финале ЛЧ и переходить в клуб барахтающийся в ЛЕ
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если купят эриксона то манки считай в четверке
челси и арсенал в пролете
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Это охуенно, хоть и дорого, проверенный топ
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НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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MU klub pidarasov
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