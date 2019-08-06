Рэднапп: "Это будет тяжелый сезон для Лэмпарда"

Харри Рэднапп считает, что завоевание четвертого места в Премьер-Лиге стало бы большим достижением для его племянника Фрэнка Лэмпарда, с недавних пор ставшего главным тренером "Челси".

В новый сезон "синие" вступают в условиях трансферного запрета и с неопытным рулевым, за плечами у которого только один год работы в Чемпионшипе.



Рэднапп рад, что "Челси" рискнул назначить Лэмпарда, но заранее предупреждает Фрэнка, что под тем может закачаться кресло уже в первом сезоне.



"Это будет тяжелый сезон для Фрэнка. Замечательно видеть, что он получил эту возможность в "Челси", и я уверен, он будет успешен в долгосрочной перспективе, однако они едва лишились своего лучшего игрока в лице Азара".



"Он взялся за сложную работу, и его ждет тяжелый год. Если они смогут попасть в топ-4 — а я думаю, им это по силам — это будет большим достижением", — цитирует Рэднаппа Daily Mail.