Рэднапп: "Это будет тяжелый сезон для Лэмпарда"
Харри Рэднапп считает, что завоевание четвертого места в Премьер-Лиге стало бы большим достижением для его племянника Фрэнка Лэмпарда, с недавних пор ставшего главным тренером "Челси".
В новый сезон "синие" вступают в условиях трансферного запрета и с неопытным рулевым, за плечами у которого только один год работы в Чемпионшипе.
Рэднапп рад, что "Челси" рискнул назначить Лэмпарда, но заранее предупреждает Фрэнка, что под тем может закачаться кресло уже в первом сезоне.
"Это будет тяжелый сезон для Фрэнка. Замечательно видеть, что он получил эту возможность в "Челси", и я уверен, он будет успешен в долгосрочной перспективе, однако они едва лишились своего лучшего игрока в лице Азара".
"Он взялся за сложную работу, и его ждет тяжелый год. Если они смогут попасть в топ-4 — а я думаю, им это по силам — это будет большим достижением", — цитирует Рэднаппа Daily Mail.
06.08.2019 14:00
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