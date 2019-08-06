Хендерсон — об отсутствии покупок: "Клоппу виднее"

Юрген Клопп и Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон призвал довериться чутью главного тренера Юргена Клоппа в вопросе приобретений.

После победы в финале Лиги Чемпионов "красные" никак не укрепили состав первой команды, если не считать двух приглашенных юниоров.

Как и Клопп, Хендерсон спокоен на этот счет. Джордан уверен, что "Ливерпулю" не нужно покупать, чтобы продолжать развиваться.

"Думаю, у нас великолепный подбор игроков. Мы доказали это. Теперь мы можем использовать каждого, кто у нас есть — некоторые большие игроки возвращаются после тяжелых травм, и они словно новички для нас, как говорит тренер. Мне кажется, если тренер никого не купил, значит ему виднее".

"Мы уверены, что у нас сильный коллектив в раздевалке, сильная команда, и нам просто нужно продолжать учиться, продолжать совершенствоваться на тренировочном поле, продолжать делать то, что мы делаем уже давно, одновременно сохраняя стремление к успеху", — цитирует Хендерсона Goal.


Метки Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. redspool 06.08.2019 14:12 # redspool
    "Пусть Жираф был неправ,
    Но виновен не Жираф,
    А тот, кто крикнул из ветвей:
    Жираф большой — ему видней!"(c)

    (ответить)

  2. scouser2005 06.08.2019 13:55 # scouser2005
    Как сказал бы кот Матроскин "Чтобы купить кого-то, надо продать кого-то ненужного, а у нас один капитан такой."

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  3. gerrard08 06.08.2019 13:24 # gerrard08
    У этих сектантов одни и те же догмы. Лан, посмотрим как вывезите.

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  4. only--liverpool 06.08.2019 13:21 # only--liverpool
    Что-то у меня уже плохое предчувствие...

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  5. mc-od 06.08.2019 13:16 # mc-od
    06.08.2019 09:15 #
    cheech-mc

    Какое на хрен давление? Судя по фото Магваера заботит только один вопрос: "Как это муха ходит по потолку вверх ногами и не падает? "

    Источник: http://fapl.ru/posts/72550/?c=1

    И здесь магваеры! Чет фотки забавные сегодня на фапли.))

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