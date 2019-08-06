Хендерсон — об отсутствии покупок: "Клоппу виднее"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон призвал довериться чутью главного тренера Юргена Клоппа в вопросе приобретений.

После победы в финале Лиги Чемпионов "красные" никак не укрепили состав первой команды, если не считать двух приглашенных юниоров.



Как и Клопп, Хендерсон спокоен на этот счет. Джордан уверен, что "Ливерпулю" не нужно покупать, чтобы продолжать развиваться.



"Думаю, у нас великолепный подбор игроков. Мы доказали это. Теперь мы можем использовать каждого, кто у нас есть — некоторые большие игроки возвращаются после тяжелых травм, и они словно новички для нас, как говорит тренер. Мне кажется, если тренер никого не купил, значит ему виднее".



"Мы уверены, что у нас сильный коллектив в раздевалке, сильная команда, и нам просто нужно продолжать учиться, продолжать совершенствоваться на тренировочном поле, продолжать делать то, что мы делаем уже давно, одновременно сохраняя стремление к успеху", — цитирует Хендерсона Goal.