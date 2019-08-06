Хендерсон — об отсутствии покупок: "Клоппу виднее"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон призвал довериться чутью главного тренера Юргена Клоппа в вопросе приобретений.
После победы в финале Лиги Чемпионов "красные" никак не укрепили состав первой команды, если не считать двух приглашенных юниоров.
Как и Клопп, Хендерсон спокоен на этот счет. Джордан уверен, что "Ливерпулю" не нужно покупать, чтобы продолжать развиваться.
"Думаю, у нас великолепный подбор игроков. Мы доказали это. Теперь мы можем использовать каждого, кто у нас есть — некоторые большие игроки возвращаются после тяжелых травм, и они словно новички для нас, как говорит тренер. Мне кажется, если тренер никого не купил, значит ему виднее".
"Мы уверены, что у нас сильный коллектив в раздевалке, сильная команда, и нам просто нужно продолжать учиться, продолжать совершенствоваться на тренировочном поле, продолжать делать то, что мы делаем уже давно, одновременно сохраняя стремление к успеху", — цитирует Хендерсона Goal.
06.08.2019 13:00
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Последние комментарии:
"Пусть Жираф был неправ,
Но виновен не Жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей:
Жираф большой — ему видней!"(c)
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Как сказал бы кот Матроскин "Чтобы купить кого-то, надо продать кого-то ненужного, а у нас один капитан такой."
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У этих сектантов одни и те же догмы. Лан, посмотрим как вывезите.
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Что-то у меня уже плохое предчувствие...
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06.08.2019 09:15 #
cheech-mc
Какое на хрен давление? Судя по фото Магваера заботит только один вопрос: "Как это муха ходит по потолку вверх ногами и не падает? "
Источник: http://fapl.ru/posts/72550/?c=1
И здесь магваеры! Чет фотки забавные сегодня на фапли.))
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