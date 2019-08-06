Светская хроника за вторник
"Манчестер Юнайтед" близок к покупке Кристиана Эриксена. "Эвертон" сможет приобрести Уилфрида Заху за 65 миллионов фунтов. Несколько клубов сражаются за Уэйна Руни. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Ювентус" готов предложить трех игроков взамен полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. (Daily Mirror)
"Юнайтед" близок к покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена после того, как Бруну Фернандеш из "Спортинга" отверг интерес "красных дьяволов" и хочет перейти к "шпорам". (AS)
Оцениваемый в 60 миллионов фунтов Эриксен — цель номер один "Юнайтед" в остатке трансферного окна. (Daily Express)
"Марсель" может увести вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона из под носа у "Тоттенхэма". (Daily Express)
Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу уже прибыл в Англию, чтобы заключить контракт с "Манчестер Сити". (The Sun)
"Кристал Пэлас" согласится продать вингера Уилфрида Заху в "Эвертон" за 65 млн. фунтов. (The Independent)
Вопреки слухам, "Арсенал" не пытается арендовать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Evening Standard)
"Бернли" может вмешаться в борьбу за нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни, которому предложено стать играющим тренером "Дерби". (Burnley Express)
Также интерес к Руни обозначил "Вест Бромвич". (Daily Mail)
Предложение "Бернли" в 8 млн. фунтов о покупке защитника "Мидлсбро" Даэля Фрая было отклонено. (Sky Sports)
"Вулверхэмптон" сделал запрос насчет оцениваемого в 30 млн. фунтов защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. (The Times)
"Вулверхэмптон" едва ли успеет до четверга договориться о покупке защитника "Бенфики" Рубена Диаша. (Express and Star)
"Норвич" заинтересован в полузащитнике "Челси" Данни Дринкуотере. (Daily Mail)
"Галатасарай" обсуждает аренду полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко. (Daily Mail)
Другое
В своем следующем клубе Жозе Моуриньо заново сформирует тренерский штаб. (Sky Sports)
Харри Магуайр надеется дебютировать за "Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси". (Evening Standard)
Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург признался, что он ненавидел судить бывшего голкипера "Арсенала" Йенса Леманна. (Pitch Invader)
06.08.2019 12:00
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такой топарь на главной, что сменить боятся)
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06.08.2019 12:13 #
lexa-arsenal
Mы klub pidarasov!
Источник: http://fapl.ru/posts/72554/?c=1
(ответить)
Не похоже, что МЮ уже кого-нибудь подпишет, хоть я и надеялся на Бруно. Эриксену, конечно, был бы рад.
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Не пойму, а Обоссанный здесь причем
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Судя по всему Бруно переходит к нам, Эриксен уходит в МЮ, а Ло Чельсо остается с севильевским хуем во рту. (но это не точно)
Источник: http://fapl.ru/posts/72547/?c=1
(ответить)
MU klub pidarasov!
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Ну Эриксен вместо Фернандеса - это просто сказка. Очень надеюсь, чтобы это оказалось правдой
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Если и Эриксена подпишем, то это ТО можно считать лучшим за последние лет 6
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