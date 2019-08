Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке Кристиана Эриксена. "Эвертон" сможет приобрести Уилфрида Заху за 65 миллионов фунтов. Несколько клубов сражаются за Уэйна Руни. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Ювентус" готов предложить трех игроков взамен полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. (Daily Mirror)



"Юнайтед" близок к покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена после того, как Бруну Фернандеш из "Спортинга" отверг интерес "красных дьяволов" и хочет перейти к "шпорам". (AS)



Оцениваемый в 60 миллионов фунтов Эриксен — цель номер один "Юнайтед" в остатке трансферного окна. (Daily Express)



"Марсель" может увести вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона из под носа у "Тоттенхэма". (Daily Express)



Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу уже прибыл в Англию, чтобы заключить контракт с "Манчестер Сити". (The Sun)



"Кристал Пэлас" согласится продать вингера Уилфрида Заху в "Эвертон" за 65 млн. фунтов. (The Independent)



Вопреки слухам, "Арсенал" не пытается арендовать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Evening Standard)



"Бернли" может вмешаться в борьбу за нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни, которому предложено стать играющим тренером "Дерби". (Burnley Express)



Также интерес к Руни обозначил "Вест Бромвич". (Daily Mail)



Предложение "Бернли" в 8 млн. фунтов о покупке защитника "Мидлсбро" Даэля Фрая было отклонено. (Sky Sports)



"Вулверхэмптон" сделал запрос насчет оцениваемого в 30 млн. фунтов защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. (The Times)



"Вулверхэмптон" едва ли успеет до четверга договориться о покупке защитника "Бенфики" Рубена Диаша. (Express and Star)



"Норвич" заинтересован в полузащитнике "Челси" Данни Дринкуотере. (Daily Mail)



"Галатасарай" обсуждает аренду полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко. (Daily Mail)



Другое



В своем следующем клубе Жозе Моуриньо заново сформирует тренерский штаб. (Sky Sports)



Харри Магуайр надеется дебютировать за "Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси". (Evening Standard)



Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург признался, что он ненавидел судить бывшего голкипера "Арсенала" Йенса Леманна. (Pitch Invader)