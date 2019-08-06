Светская хроника за вторник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" близок к покупке Кристиана Эриксена. "Эвертон" сможет приобрести Уилфрида Заху за 65 миллионов фунтов. Несколько клубов сражаются за Уэйна Руни. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Ювентус" готов предложить трех игроков взамен полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. (Daily Mirror)

"Юнайтед" близок к покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена после того, как Бруну Фернандеш из "Спортинга" отверг интерес "красных дьяволов" и хочет перейти к "шпорам". (AS)

Оцениваемый в 60 миллионов фунтов Эриксен — цель номер один "Юнайтед" в остатке трансферного окна. (Daily Express)

"Марсель" может увести вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона из под носа у "Тоттенхэма". (Daily Express)

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу уже прибыл в Англию, чтобы заключить контракт с "Манчестер Сити". (The Sun)

"Кристал Пэлас" согласится продать вингера Уилфрида Заху в "Эвертон" за 65 млн. фунтов. (The Independent)

Вопреки слухам, "Арсенал" не пытается арендовать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Evening Standard)

"Бернли" может вмешаться в борьбу за нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни, которому предложено стать играющим тренером "Дерби". (Burnley Express)

Также интерес к Руни обозначил "Вест Бромвич". (Daily Mail)

Предложение "Бернли" в 8 млн. фунтов о покупке защитника "Мидлсбро" Даэля Фрая было отклонено. (Sky Sports)

"Вулверхэмптон" сделал запрос насчет оцениваемого в 30 млн. фунтов защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. (The Times)

"Вулверхэмптон" едва ли успеет до четверга договориться о покупке защитника "Бенфики" Рубена Диаша. (Express and Star)

"Норвич" заинтересован в полузащитнике "Челси" Данни Дринкуотере. (Daily Mail)

"Галатасарай" обсуждает аренду полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко. (Daily Mail)

Другое

В своем следующем клубе Жозе Моуриньо заново сформирует тренерский штаб. (Sky Sports)

Харри Магуайр надеется дебютировать за "Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси". (Evening Standard)

Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург признался, что он ненавидел судить бывшего голкипера "Арсенала" Йенса Леманна. (Pitch Invader)


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Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 06.08.2019 13:10 # mixmaster
    такой топарь на главной, что сменить боятся)

    (ответить)

  2. el-ray 06.08.2019 12:43 # el-ray
    06.08.2019 12:13 #
    lexa-arsenal

    Mы klub pidarasov!

    Источник: http://fapl.ru/posts/72554/?c=1

    (ответить)

  3. manchester-united 06.08.2019 12:36 # manchester-united
    Не похоже, что МЮ уже кого-нибудь подпишет, хоть я и надеялся на Бруно. Эриксену, конечно, был бы рад.

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  4. ezh28 06.08.2019 12:34 # ezh28
    Не пойму, а Обоссанный здесь причем

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  5. anabanana94 06.08.2019 12:14 # anabanana94
    Судя по всему Бруно переходит к нам, Эриксен уходит в МЮ, а Ло Чельсо остается с севильевским хуем во рту. (но это не точно)

    Источник: http://fapl.ru/posts/72547/?c=1

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  6. lexa-arsenal 06.08.2019 12:13 # lexa-arsenal
    MU klub pidarasov!

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  7. karimov-mu 06.08.2019 12:08 # karimov-mu
    Ну Эриксен вместо Фернандеса - это просто сказка. Очень надеюсь, чтобы это оказалось правдой

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  8. manutd4life 06.08.2019 12:07 # manutd4life
    Если и Эриксена подпишем, то это ТО можно считать лучшим за последние лет 6

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