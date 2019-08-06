"Арсенал" согласился продать Косьелни в "Бордо"

Лоран Косьелни "Арсенал" согласился продать своего капитана Лорана Косьелни в "Бордо" за 5 миллионов евро (4.6 млн. фунтов).

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери до последнего надеялся переубедить Косьелни, который в прошлом месяце отказался отправиться с командой в предсезонное турне по Америке и потребовал отпустить его во Францию.

Примирительные переговоры клуба и игрока завершились провалом, и "Арсенал" решил отпустить 33-летнего защитника, у которого остается еще один год по контракту.

Как сообщает BBC, уже сегодня Косьелни пройдет медицинское обследование в "Бордо". Расставание с Лораном может подтолкнуть "канониров" к приобретению центрального защитника в оставшиеся пару дней трансферного окна.


Метки Арсенал, Бордо, Косьелни

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 11:00

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  1. reams 06.08.2019 11:44 # reams
    всегда жаль, когда такие топарики уходят, но надо сказать, что гнида сам напросился, так что пошел вон с клуба !

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  2. imf-tau 06.08.2019 11:42 # imf-tau
    Лол, менять клуб из АПЛ, стабильно в еврокубках, хотя б в ЛЕ, на обоссаное Бордо. Как надо было засрать отношения с игроком.

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  3. tot35 06.08.2019 11:03 # tot35
    Тирни камоон

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