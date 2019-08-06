"Арсенал" согласился продать Косьелни в "Бордо"

"Арсенал" согласился продать своего капитана Лорана Косьелни в "Бордо" за 5 миллионов евро (4.6 млн. фунтов).

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери до последнего надеялся переубедить Косьелни, который в прошлом месяце отказался отправиться с командой в предсезонное турне по Америке и потребовал отпустить его во Францию.



Примирительные переговоры клуба и игрока завершились провалом, и "Арсенал" решил отпустить 33-летнего защитника, у которого остается еще один год по контракту.



Как сообщает BBC, уже сегодня Косьелни пройдет медицинское обследование в "Бордо". Расставание с Лораном может подтолкнуть "канониров" к приобретению центрального защитника в оставшиеся пару дней трансферного окна.