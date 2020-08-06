Уэйн Руни прилетел в Англию

Уэйн Руни Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни прилетел в Англию, чтобы стать играющим тренером "Дерби".

Лишь накануне прессе стало известно, что Руни уже провел предварительные переговоры с "Дерби", где он сможет стать помощником главного тренера Филлипа Коку, не завершая при этом игровой карьеры.

А сейчас Sky Sports сообщает, что 33-летний англичанин уже прилетел в аэропорт Хитроу, откуда прямиком отправляется в Мидлендс — события развиваются быстрее, чем кто-либо мог ожидать.

Скорее всего, все формальности будут улажены в считанные часы, и уже сегодня экс-игрок "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и сборной Англии подпишет контракт с клубом Чемпионшипа.


Метки Дерби, Ди Си Юнайтед, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 10:20

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Последние комментарии:




  1. superperez101 06.08.2019 11:40 # superperez101
    руни немного туповат для тренерской работы. это вам не лэмпард. в штаб войдет конечно, главным по корпоративным мероприятиям

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  2. alexomck 06.08.2019 11:15 # alexomck
    следующий тренер Челси.

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  3. manutd4life 06.08.2019 11:08 # manutd4life
    Велком. Через год в ассистенты Сулшера

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  4. selfish 06.08.2019 10:40 # selfish
    МОЙ МАЛЬЧИК
    МОЙ БОЙ

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  5. the2pac 06.08.2019 10:29 # the2pac
    Выведет в премьер лигу и обоссыт ливерку по привычке

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