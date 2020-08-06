Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни прилетел в Англию, чтобы стать играющим тренером "Дерби".

Лишь накануне прессе стало известно, что Руни уже провел предварительные переговоры с "Дерби", где он сможет стать помощником главного тренера Филлипа Коку, не завершая при этом игровой карьеры.



А сейчас Sky Sports сообщает, что 33-летний англичанин уже прилетел в аэропорт Хитроу, откуда прямиком отправляется в Мидлендс — события развиваются быстрее, чем кто-либо мог ожидать.



Скорее всего, все формальности будут улажены в считанные часы, и уже сегодня экс-игрок "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и сборной Англии подпишет контракт с клубом Чемпионшипа.