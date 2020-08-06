Уэйн Руни прилетел в Англию
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни прилетел в Англию, чтобы стать играющим тренером "Дерби".
Лишь накануне прессе стало известно, что Руни уже провел предварительные переговоры с "Дерби", где он сможет стать помощником главного тренера Филлипа Коку, не завершая при этом игровой карьеры.
А сейчас Sky Sports сообщает, что 33-летний англичанин уже прилетел в аэропорт Хитроу, откуда прямиком отправляется в Мидлендс — события развиваются быстрее, чем кто-либо мог ожидать.
Скорее всего, все формальности будут улажены в считанные часы, и уже сегодня экс-игрок "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и сборной Англии подпишет контракт с клубом Чемпионшипа.
06.08.2019 10:20
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Последние комментарии:
руни немного туповат для тренерской работы. это вам не лэмпард. в штаб войдет конечно, главным по корпоративным мероприятиям
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следующий тренер Челси.
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Велком. Через год в ассистенты Сулшера
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МОЙ МАЛЬЧИК
МОЙ БОЙ
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Выведет в премьер лигу и обоссыт ливерку по привычке
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