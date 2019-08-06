"Борнмут" лидирует в борьбе за Харри Уилсона
"Борнмут" лидирует в борьбе за право арендовать вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона на сезон 2019/20.
Изначально "красные" были открыты к продаже Уилсона за 25 миллионов фунтов, несмотря на блестящий сезон Харри за "Дерби" на правах аренды, однако сейчас главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил ограничить уходом талантливого игрока в аренду.
На "Энфилде" предпочитают, чтобы Уилсон отправился в другой клуб Премьер-Лиге, но при этом требуют гарантий игрового времени для 22-летнего вингера сборной Уэльса.
По информации Daily Mail, ближе всех к аренде Уилсона сейчас находится "Борнмут", которому срочно потребовалась замена выбывшему на три месяца с травмой лодыжки Дэвиду Бруксу.
06.08.2019 09:00
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пацан топовый, с чертовщинкой, станет звездой но не в колбасе, там все слоты забиты терминаторами
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Такой игрок самим нужен.
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Топ. Нужна проверка аплочкой.
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одного уровня с Хазардом игрок, в основу ЛФК ему рановато канеш.
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Лэмпард завернёт этого топаря, на замену Жопару
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И будет у Борнмута связка Уилсонов в атаке - Харри навешивает, Каллум замыкает
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Отличное решение!
Не хотелось терять его, он очень добротно проявил себя в Чемпионшипе. У Эдди Хау добротный коллектив с привлекательным футболом, шансы проявить себя у него там будут, будет конкурировать с бывшим скаузером Джорданом Айбом.
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В смысле? Это же наш новый трансфер.
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норм, давно Чемпионшип перерос
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