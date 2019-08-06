"Борнмут" лидирует в борьбе за Харри Уилсона

"Борнмут" лидирует в борьбе за право арендовать вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона на сезон 2019/20.

Изначально "красные" были открыты к продаже Уилсона за 25 миллионов фунтов, несмотря на блестящий сезон Харри за "Дерби" на правах аренды, однако сейчас главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил ограничить уходом талантливого игрока в аренду.



На "Энфилде" предпочитают, чтобы Уилсон отправился в другой клуб Премьер-Лиге, но при этом требуют гарантий игрового времени для 22-летнего вингера сборной Уэльса.



По информации Daily Mail, ближе всех к аренде Уилсона сейчас находится "Борнмут", которому срочно потребовалась замена выбывшему на три месяца с травмой лодыжки Дэвиду Бруксу.