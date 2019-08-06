"Борнмут" лидирует в борьбе за Харри Уилсона

Харри Уилсон "Борнмут" лидирует в борьбе за право арендовать вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона на сезон 2019/20.

Изначально "красные" были открыты к продаже Уилсона за 25 миллионов фунтов, несмотря на блестящий сезон Харри за "Дерби" на правах аренды, однако сейчас главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил ограничить уходом талантливого игрока в аренду.

На "Энфилде" предпочитают, чтобы Уилсон отправился в другой клуб Премьер-Лиге, но при этом требуют гарантий игрового времени для 22-летнего вингера сборной Уэльса.

По информации Daily Mail, ближе всех к аренде Уилсона сейчас находится "Борнмут", которому срочно потребовалась замена выбывшему на три месяца с травмой лодыжки Дэвиду Бруксу.


Метки Борнмут, Ливерпуль, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 964

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gio 06.08.2019 11:32 # gio
    пацан топовый, с чертовщинкой, станет звездой но не в колбасе, там все слоты забиты терминаторами

    (ответить)

  2. lovrentiy 06.08.2019 11:03 # lovrentiy
    Такой игрок самим нужен.

    (ответить)

  3. electric 06.08.2019 10:40 # electric
    Топ. Нужна проверка аплочкой.

    (ответить)

  4. alexomck 06.08.2019 10:18 # alexomck
    одного уровня с Хазардом игрок, в основу ЛФК ему рановато канеш.

    (ответить)

  5. mrjingles 06.08.2019 09:37 # mrjingles
    Лэмпард завернёт этого топаря, на замену Жопару

    (ответить)

  6. royal-arsenal 06.08.2019 09:30 # royal-arsenal
    И будет у Борнмута связка Уилсонов в атаке - Харри навешивает, Каллум замыкает

    (ответить)

  7. liverpool888 06.08.2019 09:27 # liverpool888
    Отличное решение!
    Не хотелось терять его, он очень добротно проявил себя в Чемпионшипе. У Эдди Хау добротный коллектив с привлекательным футболом, шансы проявить себя у него там будут, будет конкурировать с бывшим скаузером Джорданом Айбом.

    (ответить)

  8. gerrard08 06.08.2019 09:15 # gerrard08
    В смысле? Это же наш новый трансфер.

    (ответить)

  9. pistolero-lfc 06.08.2019 09:01 # pistolero-lfc
    норм, давно Чемпионшип перерос

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: