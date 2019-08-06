"Эвертон" возобновит переговоры по Захе

"Эвертон" собирается возобновить переговоры с "Кристал Пэлас" о покупке вингера Уилфрида Захи.

На прошлой неделе президент "ирисок" Билл Кенрайт решил поставить переговоры по Захе на паузу после того, как предложение мерсисайдского клуба в 55 миллиона фунтов было отклонено.



Однако главный тренер "Эвертона" Марку Силва отчаянно хочет заполучить Заху, а сам Уилфрид по-прежнему рвется покинуть "Селхерст Парк", и это подталкивает "ирисок" к тому, чтобы предпринять еще одну попытку.



Как сообщает Daily Mail, "Эвертон" собирается сделать "орлам" предложение стоимостью 100 млн. фунтов: 65 млн. фунтов деньгами плюс полузащитник Джеймс Маккарти и нападающий Дженк Тосун.



Самого игрока сборной Кот-д'Ивуара "ириски" надеются соблазнить не только своими амбициями, но и зарплатой в 130 тыс. фунтов в неделю.