"Эвертон" возобновит переговоры по Захе
"Эвертон" собирается возобновить переговоры с "Кристал Пэлас" о покупке вингера Уилфрида Захи.
На прошлой неделе президент "ирисок" Билл Кенрайт решил поставить переговоры по Захе на паузу после того, как предложение мерсисайдского клуба в 55 миллиона фунтов было отклонено.
Однако главный тренер "Эвертона" Марку Силва отчаянно хочет заполучить Заху, а сам Уилфрид по-прежнему рвется покинуть "Селхерст Парк", и это подталкивает "ирисок" к тому, чтобы предпринять еще одну попытку.
Как сообщает Daily Mail, "Эвертон" собирается сделать "орлам" предложение стоимостью 100 млн. фунтов: 65 млн. фунтов деньгами плюс полузащитник Джеймс Маккарти и нападающий Дженк Тосун.
Самого игрока сборной Кот-д'Ивуара "ириски" надеются соблазнить не только своими амбициями, но и зарплатой в 130 тыс. фунтов в неделю.
06.08.2019 07:00
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мало им Болази, нужен еще один клоун
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