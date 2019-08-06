Магуайр надеется выигрывать трофеи у Сульшера
Новичок "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр уверен, что перешел в команду, которая будет стремиться к завоеванию трофеев.
После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию шесть лет назад "красные дьяволы" больше не участвовали в борьбе за титул Премьер-Лиги, а минувшую кампанию и вовсе завершили на шестой позиции.
Тем не менее Магуайр, в понедельник присоединившийся к "Юнайтед" по сделке стоимостью 80 миллионов фунтов, верит, что Оле Гуннар Сульшер ведет команду правильным путем.
"Поговорив с тренером, я испытал восторг по поводу его видения и планов на команду. Я четко увидел, что Оле строит команду, заточенную на завоевание трофеев. Теперь мне не терпится познакомиться со своими новыми партнерами по команде и начать сезон".
"Сейчас это молодая команда, и у нас большие амбиции на будущее. Мы должны снова начать выигрывать трофеи, и босс хочет этого добиться. Его победный дух поможет всем парням".
"Вы и сами видите, каких игроков мы уже купили в этом году. Вы можете видеть, что мы пытаемся стать лучше относительно прошлого сезона, и я уверен, у нас это получится", — сообщил Магуайр MUTV.
06.08.2019 06:00
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Последние комментарии:
кто знает, это брат Тома Круза?!
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место в 4ке - трофей.
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в вытрезвитель этого пидераста
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Один такой уже говорил, что пришол за КУБКАМИ, с тех пор он больше не напрягался.
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теперь они вдвоём будут надеяться..голубки
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Это, разве что, САФ напоит Сольскъяера и разведёт его на прое6 в карты уже завоёванных датчанином трофеев в бытность игрока МЮ. Тогда Магуаер сможет и выиграть У Сульшера
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