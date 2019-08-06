Магуайр надеется выигрывать трофеи у Сульшера

Оле Гуннар Сульшер и Харри Магуайр Новичок "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр уверен, что перешел в команду, которая будет стремиться к завоеванию трофеев.

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию шесть лет назад "красные дьяволы" больше не участвовали в борьбе за титул Премьер-Лиги, а минувшую кампанию и вовсе завершили на шестой позиции.

Тем не менее Магуайр, в понедельник присоединившийся к "Юнайтед" по сделке стоимостью 80 миллионов фунтов, верит, что Оле Гуннар Сульшер ведет команду правильным путем.

"Поговорив с тренером, я испытал восторг по поводу его видения и планов на команду. Я четко увидел, что Оле строит команду, заточенную на завоевание трофеев. Теперь мне не терпится познакомиться со своими новыми партнерами по команде и начать сезон".

"Сейчас это молодая команда, и у нас большие амбиции на будущее. Мы должны снова начать выигрывать трофеи, и босс хочет этого добиться. Его победный дух поможет всем парням".

"Вы и сами видите, каких игроков мы уже купили в этом году. Вы можете видеть, что мы пытаемся стать лучше относительно прошлого сезона, и я уверен, у нас это получится", — сообщил Магуайр MUTV.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2019 06:00

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  1. pistolero-lfc 06.08.2019 08:22 # pistolero-lfc
    кто знает, это брат Тома Круза?!

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  2. alexomck 06.08.2019 08:08 # alexomck
    место в 4ке - трофей.

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  3. realbad 06.08.2019 07:40 # realbad
    в вытрезвитель этого пидераста

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  4. vitalyn3109 06.08.2019 07:30 # vitalyn3109
    Один такой уже говорил, что пришол за КУБКАМИ, с тех пор он больше не напрягался.

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  5. frisby 06.08.2019 07:13 # frisby
    теперь они вдвоём будут надеяться..голубки

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  6. arsgunner 06.08.2019 06:30 # arsgunner
    Это, разве что, САФ напоит Сольскъяера и разведёт его на прое6 в карты уже завоёванных датчанином трофеев в бытность игрока МЮ. Тогда Магуаер сможет и выиграть У Сульшера

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